Protestoculardan Macron'a: Seni evinden almaya geliyoruz
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Protestoculardan Macron'a: Seni evinden almaya geliyoruz

Dünyanın dört bir yanından gelen patronları ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzlerce kişi tarafından "Macron, seni evinden almaya geliyoruz" sloganıyla protesto edildi.

20.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:02
Protestoculardan Macron'a: Seni evinden almaya geliyoruz

Dünyanın dört bir yanından gelen patronları ağırlayan , yüzlerce kişi tarafından "Macron, seni evinden almaya geliyoruz" sloganıyla protesto edildi.


Pazartesi günü Fransa'nın yatırımlara açık bir ülke olduğunu anlatmak ve yabancı yatırımcı çekmeyi amaçlayan Macron, 200'den fazla yerli ve yabancı iş insanıyla Versay Sarayı'nda bir araya geldi. Toplantıda 4 milyar euroluk yeni yatırım ve istihdam projeleri duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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