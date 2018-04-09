Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da bölücü terör örgütü yandaşları tarafından yapılan gösteriyi protesto ederken kötü muameleye uğrayan Yusuf Ünsal ile ilgili, "Teröristlere değil de teröriste karşı çıkan vatandaşımıza şiddet uygulayan Alman polisini de şiddetle kınıyor, 'Ölümüne Erdoğan' diye haykıran kardeşimizin gözlerinden öpüyorum." dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.

Egemen anlayışın daima dünyanın belirli merkezlerine bakmamızı telkin ettiğine dikkati çeken Yıldırım, dünyanın yeni bir şekil aldığının ve güç merkezlerinin değiştiğinin unutulmaması gerektiğine işaret etti.

Değişen dünyada Türkiye'nin günden güne artan bir güce, sevgiye ve desteğe sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, emperyal kibirle dünyaya nizam verdiklerini düşünenlerin yakın zamanda derin bir hayal kırıklığına uğramaktan kendilerini kurtaramayacaklarını vurguladı.

Yıldırım, Almanya'da bölücü terör örgütü yandaşları tarafından yapılan gösteriyi protesto eden Ünsal'ın, Alman polisinin kötü muamelesine maruz kaldığını anımsatarak, "Teröristlere değil de teröriste karşı çıkan vatandaşımıza şiddet uygulayan Alman polisini de şiddetle kınıyor, 'Ölümüne Erdoğan' diye haykıran kardeşimizin gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.

"Yatırım üssü haline getirmek için gayret ediyoruz"

Yıldırım, geçen yıl teşvik sisteminde ciddi bir değişikliğe gidildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu teşvik sisteminin özelliği ülkemize yüksek ve orta ölçekte katma değerli ürünler sağlayacak, cari açığımızı kapatmaya destek olacak, ihracata katma değer artımını sağlayacak alanlara özel teşvik vermek. Dolayısıyla bugün törenini icra ettiğimiz bu teşvik sistemi sektörel bazda ve firma bazında katma değeri yüksek orta ve yüksek teknoloji gerektiren yatırımları ilgilendiren bir teşviktir."

İlan edilen projelerin ülkeye, millete ve sektöre hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, AK Parti'nin göreve geldiğinden beri Türkiye'yi yatırım üssü bir ülke haline getirmek için gece gündüz çalıştığını kaydetti.

Türkiye'de bir yılda yapılan yatırımın bir biriminin devlet, sekiz katının ise özel sektör tarafından yapıldığını dile getiren Yıldırım, "Özel sektör 800 milyar üzerinde Türkiye'de yatırım yapıyor. Devlet ne kadar yapıyor? 125 milyar yatırım yapıyor. İşte 15 yılda nereden nereye geldiğimizi gösteren en güzel rakamlar bunlar. Artık Türkiye özel sektör eliyle kalkınmasını sürdürüyor. Bu da bizim için gurur verici bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yatırımcıların görüşleri, önerileri ve desteklerinin icraatların yapılmasında yol gösterici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bugün yatırım çeken ülkelerden biri olmasını şüphesiz hep birlikte başardık. Milli gelirimizi 851 milyar dolara çıkardığımız gibi. Mevcuda ilave olarak 10 milyon vatandaşımıza istihdam sağladık. Spekülatörlerin, karamsar senaryo üretenlerin heveslerini geçtiğimiz 15 yılda kursaklarında bıraktık."

"Büyüme önümüzdeki yıllarda da devam edecek"

Türkiye'nin düşmanlarının bütün beklentilerini boşa çıkardığını kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize diz çöktürmeye gelen emperyal güçler ve onların örgütlerini yerle bir ettik. Hamdolsun Türkiye bugün kararlılıkla geleceğe yürüyor. 16 yılda bütün makroekonomik göstergelerde tarihi denebilecek başarıları birlikte sağladık. 1993-2002 yılları arasında Türkiye ortalama olarak yılda sadece 2,6 büyüme başarmışken 2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5,8 oranında büyümeyi sağlamıştır. 2017 elde ettiğimiz 7,4'lük büyümenin 2,3 puanı yatırım ve net ihracattan geliyor. İhracatımız da 2017'de yüzde 10'nun üzerinde artmıştır. Bu tablo da gösteriyor ki Türkiye yatırıma, ihracata dayalı bir büyüme sürecine girmiştir. Bu istikrarlı büyüme inşallah önümüzdeki yıllarda da aynen devam edecektir."

(Sürecek)