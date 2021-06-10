Programsız PDF birleştirme nasıl yapılır? İnternet üzerinden ücretsiz PDF birleştirme nasıl yapılır?

Bilgisayardan ve mobil üzerinden ders çalışırken dosyalar genellikle PDF şeklinde olur. PDF araçlarından en gerekli olanı ise pdf birleştirme yapmaktır. Normalde program ile pdf birleştirme yapmak mümkün. Fakat programsız nasıl yapılır merak ediliyor. Peki, programsız, ücretsiz pdf birleştirme nasıl ve nereden yapılır? Tüm cevaplar yazımızda.

Programsız şekilde pdf birleştirme nasıl yapılır merak ediliyor. Pdf birleştirme yaparak pdf dosyalarınızı hızlı bir şekilde birleştirebilir ve tek bir pdf dosyası haline çevirebilirsiniz. PDF birleştirme internetten ücretsiz olarak yapılabiliyor. Şimdi sizler için pdf birleştirme programsız nasıl yapılır onu anlatalım.

PDF BİRLEŞTİRME NEDİR?

PDF birleştirme, birden fazla pdf dosyasını tek bir pdf dosyasına dönüştürme işlemidir. Mesela elinizde 2 tane pdf dosyası var. Fakat bu 2 dosyanın tek bir pdf dosyasında olmasını istiyorsunuz. O zaman iki dosyayı pdf birleştirmesi yaparak tek bir pdf haline çevirebilirsiniz.

Pdf birleştirme işlemini Adobe Acrobat programı yardımıyla ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Fakat öğrenciler, ödev yapmak isteyenler, sunum yapmak isteyenler programsız bir şekilde pdf birleştirmek isteyebiliyorlar. Sonuçta her bilgisayarda Acrobat programı yüklü olmayabilir. Bu bakımdan internet üzerinden pdf birleştirme yaparak işlemlerini kolaylaştırmak isteyebilirler. Şimdi sizler için bilgisayardan ve internetten programsız pdf birleştirme nasıl yapılır onu anlatalım.

Pdf birleştirmenin İngilizce karşılığı "Pdf Merge" olarak geçiyor.

BİLGİSAYARDAN PDF BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Bilgisayar üzerinden pdf birleştirme yapmak için Adobe Acrobat programının yüklü olması gerekiyor. Programı yükledikten sonra ücretsiz olarak pdf birleştirme yapabilirsiniz. Program normalde pro versiyonu ücretlidir. Fakat ücretsiz deneme sürümü de mevcut. Bu deneme sürümünü PC'ye kurabilir ve pdf birleştirme yapabilirsiniz.

PDF BİRLEŞTİRMENİN FAYDALARI NELERDİR?

PDF birleştirme ile birden fazla pdf dosyalarınızı tek pdf haline çevirebilirsiniz. PDF birleştirmenin birçok faydası mevcuttur. Şimdi bazılarını yazalım:

- Daha az yer kaplamasını sağlayabilirsiniz.

- Sayfa düzenlemesi daha iyi olur.

- Sayfalar arası kolaylıkla gezinme yapılır.

- Karışıklığı gidermiş olursunuz.

- Benzer pdf dosyalarını birleştirerek konu takibi yapabilirsiniz.

PROGRAMSIZ PDF BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR? (İNTERNETTEN)

İnternet siteleri üzerinden programsız şekilde PDF birleştirme yapmak mümkündür. PDF düzenleyici sitelere girerek ücretsiz ve hızlı bir şekilde program yüklemeden pdf birleştirme yapabilirsiniz. PDF birleştirme yapmak için en popüler site smallpdf.com sitesidir. Buraya girerek hızlı ve ücretsiz bir şekilde pdf birleştirme yapabilirsiniz.

- Öncelikle smallpdf.com sitesine giriş yapıyoruz.

- Ardından ekranda "Dosyaları Seç" butonu çıkacak. Oraya tıklıyoruz ve bilgisayardan birleştirme yapacağımız pdf dosyalarını seçiyoruz.

- Akabinde karşımıza 2 seçenek çıkacak. "Dosyaları birleştir" ve "Sayfaları birleştir" diye. Buradan soldaki "Dosyaları birleştir" kısmını seçiyoruz. Çünkü diğer kısım ücretli PRO versiyonda oluyor.

- Seçimi yaptıktan sonra "Seçenek belirleyin" mavi butonuna basıyoruz.

- Sonrasında sağ tarafta çıkan "PDF Birleştirin" kısmına tıklıyoruz.

- Ardından birkaç saniye bekliyoruz.

- Ve pdf dosyalarımız birleşmiş oluyor. Birleşen PDF dosyalarını indirmek için sağ üstteki "İndirin" butonuna tıklamanız gerekiyor.

Bu şekilde pdf birleştirme yapabilirsiniz...

ADOBE ACROBAT RESMİ SİTEDEN PDF BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Öncelikle Adobe Acrobat'ın resmi sitesi olan "adobe.com/tr/acrobat/online/merge-pdf.html" adresine giriyoruz. Buradan pdf birleştirme yapacağımız dosyaları seçiyoruz.

Ardından sağ üstten "Birleştir" butonuna basıyoruz. Sonra birkaç saniye bekliyoruz.

Birleşen pdf dosyalarını "İndir" butonuna tıklayarak indirebilirsiniz...

İNTERNET ÜZERİNDEN PDF BİRLEŞTİRME YAPABİLECEĞİNİZ WEB SİTELERİ

Programsız şekilde pdf birleştirme için internet sitelerini kullanabilirsiniz. Şimdi sizler için ücretsiz pdf birleştirme yapabileceğini bazı web sitelerini paylaşalım.

- smallpdf.com

- ilovepdf.com

- combinepdf.com

- tools.pdf24.org

- adobe.com

- pdfcandy.com