- Program sunucusu By Kuş'tan Türk bayrağı hassasiyeti By Kuş'un tepkisi üzerine Türk bayrağının üzerinde kumar oynanması engellendi FRANKFURT - Almanya'nın Frankfurt kentinde alışveriş merkezi Zeil bölgesinde Uzak Doğulu kişiler tarafından yere çizilen bayraklar üzerinde kumar oynatılmasına tepki gösteren programı yapımcısı ve sunucusu By Kuş'un tepkisi amacına ulaştı. Yere çizilen Türk bayrağı üzerine para konularak kumar oynatılmasına tepki gösteren By Kuş, "Türk bayrağını ayaklar altına alamazsınız. Türk bayrağını kullanarak kumar oynatmam. Bedelini ağır ödettiririm" ifadelerini kullandı. By Kuş'un sert tepkisi üzerine yere çizilen Türk bayrağı silindi. Program sunucusu, Türk bayrağının ayaklar altında olmasına ve üzerine para konarak kumar oynatılmasını tepki göstermeyen Türk gençlerine de "Siz bu bayrağa sahip çıkmalısınız" diyerek nasihatte bulundu. Çeşitli Türk televizyon kanallarında By Kuş Show isimli magazin programı yapan By Kuş, Avrupa'da sevilen televizyon sunucuları arasında yer alıyor. Kaynak: İHA