Profil: Trump'ın Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevden alarak yerine Bush döneminin "şahini" olarak tanınan John Bolton'ı atadı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump McMaster'a "harika bir iş çıkardığı" için teşekkür etti.

Trump'ın bu hamlesi, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirmesinden bir hafta sonra geldi.

McMaster, Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı bir dizi üst düzey değişikliğin son hedefi olurken gözler, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgaline destek veren John Bolton'a çevrildi.

Trump'ın göreve getirdiği üçüncü ulusal güvenlik danışmanı Bolton hakkında bilinenleri derledik.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/976948306927607810

Irak işgalinin başlıca savunucusu

69 yaşındaki John Bolton 2003'te ABD'nin Irak'ı işgalinin başlıca savunucularındandı.

Eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde Bolton, Dışişleri Bakanlığı için çalışan üst düzey askeri yetkililerindendi.

Washington'da o dönemde yaşanan kutuplaşmanın da başlıca sorumlularından olarak görülüyordu.

Son yıllarda medyada muhafazakar yorumculardan biri olarak yüzünü gösterdi.

Kuzey Kore'nin ABD'ye yönelik nükleer silahlanma tehditleri karşısında Pyongyang'a daha sert yanıt verilmesini savundu.

Başkan Trump 2015'te İran ile nükleer anlaşmanın iptal etmeye karar verdiğinde, Bolton zaten uzun süredir bunun için kampanya yürütüyordu.



Trump'a daha yakın

ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, görevi devralacağı McMaster'ınkinden farklı bir profil.

Trump'ın geçen yıl Şubat ayında Michael Flynn'in yerine getirdiği McMaster, "otoriteyi sorgulayan bir kişi" olarak tanınıyordu.

Bir süredir Trump'ın McMaster'ı çok sert bulduğu konuşuluyordu. Trump'ın Bolton'ı Oval Ofis'te daha rahat çalışabileceği bir isim olarak gördüğü belirtiliyor.

Öte yandan Trump'ın tekrar tekrar Irak savaşını büyük bir hata olarak nitelediği düşünülürse, karara şaşıranlar da yok değil.

'Dış politika şahini'





Bolton, ABD'nin Cumhuriyetçi eski başkanları Ronald Reagan, George HW Bush ve George W Bush yönetimine hizmet vermişti.

Hukuk okuduğu Yale Üniversitesi'ndeki günlerini yazdığı anılarında, Vietnam Savaşı'nı protesto eden aynı kampüsteki aktivistler arasında kendisini bir "uzaylı" gibi hissettiğini yazmıştı.

Aşırı muhafazakar yorumcuların el üstünde tuttuğu Bolton, sözünü esirgemeyen bir "dış politika şahini" olmakla övülüyor.

Öte yandan, ABD'nin muhafazakar televizyon sunucularından birinin Bolton için "stereoit alan yeni muhafazakar" yakıştırmasını yaptığını da hatırlatalım. Türkiye'nin tepkisini çeken isim: McMaster McMaster geçen yılın sonunda "Türkiye ve Katar'ın radikal ideolojilerin yeni sponsorları olduğu" yönündeki açıklaması nedeniyle Ankara'nın sert tepki gösterdiği bir isim.

McMaster, Washington'da Policy Exchange adlı düşünce kuruluşun düzenlediği bir bir toplantıda ABD çıkarlarına karşı üç küresel tehdit bulunduğunu ve bunların ikisinin Orta Doğu'daki cihatçı radikal gruplar olduğunu söylemişti.

Suudi Arabistan'ın yıllar önce bazı terör örgutlerini desteklediğine referans veren McMaster, günümüz için ana destekçilerin Katar ve Türkiye olduğunu iddia etmişti. Dışişleri Bakanlığı, McMaster'ın sözlerine 'hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez" diye yanıt vermişti.

Beyaz Saray'da yaprak dökümü Mart ayında Beyaz Saray, bir dizi görev değişikliğine ve istifalara sahne oldu.

Başkan'ın en yakın danışmanlarından Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks'in ardından Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Gary Cohn da istifasını açıkladı.

Trump'ın başkanlık kampanyasına başlamasından bu yana yakın çevresinden istifa eden üst düzey isimlerin sayısı 10'u geçti.