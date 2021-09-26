Profesyonel rehberimiz hep yanımızda - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Profesyonel rehberimiz hep yanımızda

Hürriyet - Haberler | Magazin
Profesyonel rehberimiz hep yanımızda

(Melis Yılmaz/melis.yilmaz@hurriyet.com.tr)- Hürriyet Seyahat yazarımız, rehber ve tarihçi Saffet Emre Tonguç, meslekteki 35 yıllık deneyimini dijitale taşıdı ve bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi.

(Melis Yılmaz/melis.yilmaz@hurriyet.com.tr)- Hürriyet Seyahat yazarımız, rehber ve tarihçi Saffet Emre Tonguç, meslekteki 35 yıllık deneyimini dijitale taşıdı ve bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi. SET (Saffet Emre Tonguç) uygulaması gittiğiniz yerlerde görülmesi gereken tarihi ve doğal güzellikleri, yeme-içme ve konaklama önerilerini, Tonguç'un yazdığı yazıları, çektiği televizyon ve YouTube programlarını tek tuşla cebinize getiriyor.

Tonguç "Gittiğiniz bir şehirde oraya dair tüm bilgilere bu ücretsiz uygulama üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Siirt'te Tillo'ya veya Londra'da Big Ben'e gittiğinizde burasıyla ilgili kısa ve net bir yazıya erişebileceksiniz" diyor.

Akıllı telefonunuza uygulamayı indirip giriş yaptığınızda SET sizden konumunuza erişim izni istiyor. Onay verdiğiniz takdirde konumunuzla uygulama senkronize oluyor ve ana ekran açılıyor.

Karşınıza üzerinde 'pin'ler (işaretler) olan bir harita çıkıyor... Yakınızdaki restoranlar, oteller, müzeler hepsi bu haritada işaretli. Bu 'pin'lerin üzerine tıkladığınızda bilgilere ulaşıyorsunuz.

Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde kullanılabilen uygulamayla ayrıca tesislere direkt çevrimiçi ve aracısız rezervasyon yapabiliyorsunuz.

YENİ SEZON BAŞLADI

Saffet Emre Tonguç'un 'Ayrıcalıklı Rotalar' programının yeni sezonu başladı. Yeni bölümler her cumartesi NTV'de.

Hürriyet - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Seda Sayan Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Ali Palabıyık Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Profesyonel rehberimiz hep yanımızda - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 08:10:22. #1.17#