Profesyonel rehberimiz hep yanımızda

(Melis Yılmaz/melis.yilmaz@hurriyet.com.tr)- Hürriyet Seyahat yazarımız, rehber ve tarihçi Saffet Emre Tonguç, meslekteki 35 yıllık deneyimini dijitale taşıdı ve bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi. SET (Saffet Emre Tonguç) uygulaması gittiğiniz yerlerde görülmesi gereken tarihi ve doğal güzellikleri, yeme-içme ve konaklama önerilerini, Tonguç'un yazdığı yazıları, çektiği televizyon ve YouTube programlarını tek tuşla cebinize getiriyor.

Tonguç "Gittiğiniz bir şehirde oraya dair tüm bilgilere bu ücretsiz uygulama üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Siirt'te Tillo'ya veya Londra'da Big Ben'e gittiğinizde burasıyla ilgili kısa ve net bir yazıya erişebileceksiniz" diyor.

Akıllı telefonunuza uygulamayı indirip giriş yaptığınızda SET sizden konumunuza erişim izni istiyor. Onay verdiğiniz takdirde konumunuzla uygulama senkronize oluyor ve ana ekran açılıyor.

Karşınıza üzerinde 'pin'ler (işaretler) olan bir harita çıkıyor... Yakınızdaki restoranlar, oteller, müzeler hepsi bu haritada işaretli. Bu 'pin'lerin üzerine tıkladığınızda bilgilere ulaşıyorsunuz.

Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde kullanılabilen uygulamayla ayrıca tesislere direkt çevrimiçi ve aracısız rezervasyon yapabiliyorsunuz.

YENİ SEZON BAŞLADI

Saffet Emre Tonguç'un 'Ayrıcalıklı Rotalar' programının yeni sezonu başladı. Yeni bölümler her cumartesi NTV'de.

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