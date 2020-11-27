Profesöre korona hastalarından değil, eşinin iş yerine gelen kişi nedeniyle virüs bulaştı
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Profesöre korona hastalarından değil, eşinin iş yerine gelen kişi nedeniyle virüs bulaştı

27.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:39
Profesöre korona hastalarından değil, eşinin iş yerine gelen kişi nedeniyle virüs bulaştı

RİZE'de, Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların tedavi edildiği klinikte görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Türüt, aylardır korunmayı başardığı koronavirüse, eşinin iş yerine maskesiz gelen bir kişi nedeniyle yakalandı.

RİZE'de, Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların tedavi edildiği klinikte görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Türüt, aylardır korunmayı başardığı koronavirüse, eşinin iş yerine maskesiz gelen bir kişi nedeniyle yakalandı. Önce eşine ardından da kendisine bulaşan koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Türüt, "Sorumsuz insanlar sebebiyle eşimin enfekte olması ve virüsün bulaşmasıyla ben de covid ile müşerref oldum" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Türüt, koronavirüs vakalarının görüldüğü ilk günden itibaren hastaların tedavisi için çaba harcadı. Hastanede virüsün kendisine bulaşmamasını başaran Türüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla,eşinin iş yerine maskesiz gelen bir kişi nedeniyle hastalığa yakalandıklarını duyurdu. Evinde karantinaya alınan Türüt, sosyal medya hesabından tepkisini şöyle dile getirdi: "Dedik ki; bu işi ciddiye almazsan, maske takmaz hem kendini hem de karşındakini korumak adına kurallara riayet etmezsen Allah katında sorumlusun. Maalesef; aylarca evden ayrı kaldık, covid'li hastaları muayene ve ameliyat ettik. Hastalarımdan değil ama eşimin iş yerindeki sorumsuz insanlar sebebiyle eşimin enfekte olması ve de bilahare bana virüsün bulaşmasıyla ben de covid ile müşerref oldum. Şimdi vücudum bu mikropla savaş halinde. Rabbim bana da benim gibi tüm hastalara da dayanma gücü versin, özellikle yoğun bakımlarda şifa bekleyen tüm hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Acizane, dualarınıza talibim. Sağlıcakla kalınız."  

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Profesöre korona hastalarından değil, eşinin iş yerine gelen kişi nedeniyle virüs bulaştı
Profesöre korona hastalarından değil, eşinin iş yerine gelen kişi nedeniyle virüs bulaştı
Profesöre korona hastalarından değil, eşinin iş yerine gelen kişi nedeniyle virüs bulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet KAÇAR

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