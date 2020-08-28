Profesörden pandemiye dikkat çekmek için ilginç gösteri
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Profesörden pandemiye dikkat çekmek için ilginç gösteri

Profesörden pandemiye dikkat çekmek için ilginç gösteriERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, 'Covid-19 Pandemisi? ve eğitime dikkat çekmek için kent merkezinde ilginç bir gösteriye imza attı.

Profesörden pandemiye dikkat çekmek için ilginç gösteri
28.08.2020 12:26 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:26

Profesörden pandemiye dikkat çekmek için ilginç gösteri

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, 'Covid-19 Pandemisi? ve eğitime dikkat çekmek için kent merkezinde ilginç bir gösteriye imza attı. Kendini kırmızı beyaz renklere boyayan Kavukçu, vatandaşların şaşkın bakışları altında davul çalarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.Dünya genelinde yaşanan 'Covid 19 Pandemisi'ne dikkat çekmek isteyen EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu yine ilginç bir gösteri yaptı. Sabah saatlerinde Ordu Caddesi üzerindeki saat kulesi önünde kırmızı beyaz boyalarla eylemine başlayan Kavukçu, burada bir süre davul çaldı. Üzerine döktürdüğü kırmızı beyaz boyalarla davul çalarak Ordu Caddesi'nde yürüyüş yapan Dekan davul çaldı, vatandaşların şaşkın bakışları altında yüksek sesle bağırarak pandemiye karşı dikkatli olunmasını istedi.

Yaklaşık bir saat süren tek kişilik gösteri Vakıflar İş Merkezi önünde son bulurken, Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, gerçekleştirdiği performansın pandemi, eğitim ve etkileşim başlığı altında olduğunu ifade ederek; 'Pandemi sürecinde yaşamın, eğitimin ve özellikle kendi alanım olan sanat eğitiminin önemine vurgu yapmak istedim. Hayatın en önemli parçası olan yaşamın, birbirimize saygı göstererek, dikkat ederek, özen göstererek yaşamanın önemli olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönemde mesafeye dikkat edeceğiz, maskeyi takacağız, eğitimimizi alacağız, üniversitemize eğitim için gelen öğrencilerimize önem vereceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

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