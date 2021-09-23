Profesör bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medyada yer yerinden oynadı - Haberler
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Profesör bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medyada yer yerinden oynadı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere korona aşısı yapıldığını söyledi. Bunun bebeklerde hiçbir yan etkiye neden olmadığını ve sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyleyen Kurugöl'ün açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti.

Dünyayı sarsan korona salgınına karşı ülkemizde de devam eden aşılama uygulamasında son olarak 12 yaş üstüne ebeveynlerinin onayı olmak şartıyla izin verilmişti. Dün akşam NTV'de bir programa katılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çocuklardaki aşılama uygulamasına ve vaka sayılarındaki artışa yönelik açıklamalarda bulundu.

Kurugöl, bu esnada çok tartışılacak ifadeler kullandı. Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.

Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi: "Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."

Kurugöl'ün bu açıklamaları sosyal medyada da büyük tepki çekti. Böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini belirten sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili bir açıklama yapılmasını talep etti.

İşte o yorumlardan bazıları;

  • Nasıl bir YANLIŞLIKSA artık, aşı kartına bile işlenmiş!
  • Yanlışlıklaymış...!!! Bile isteye yapmışlar, bunların iyice gözü dönmüş ,bir bebeğe bunu nasıl yaparsınız...!!?
  • Tutuklanması için ne gerekiyorsa hukuk çerçevesinde yapacağız.
  • Siz çıldırmışsınız! Yapmış olduğunuz söylemiş olduğunuz şeylersuç farkında mısınız? Ve siz neye dayanarak bunları hiçbir şey olmamış gibi çok rahat bir şekilde söylüyorsunuz bunun cezasını çekmelisiniz.
  • Cumhuriyet savcıları eğer buna da sessiz kalırsanız Türk milletinin vicdanında mahkum olacaksınız artık susmayın
  • Ne kadar da rahat söylüyor, çocuklara yanlışlıkla diğer aşılar yerine kovid aşıları yapıldı diye.
  • Bu bebeklerin ailelerinin hala haberi yok mu varsa neden susuyorlar yoksa daha vahim
  • Bu alenen suç ispatıdır!! Hakimler savcılar bunu ihbar kabul etmelidir!

Profesör bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medyada yer yerinden oynadı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Profesör bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medyada yer yerinden oynadı - Haberler
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