Profesör bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medyada yer yerinden oynadı

Dünyayı sarsan korona salgınına karşı ülkemizde de devam eden aşılama uygulamasında son olarak 12 yaş üstüne ebeveynlerinin onayı olmak şartıyla izin verilmişti. Dün akşam NTV'de bir programa katılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çocuklardaki aşılama uygulamasına ve vaka sayılarındaki artışa yönelik açıklamalarda bulundu.

BEBEKLERE YANLIŞLIKLA KORONA AŞISI YAPILDIĞINI SÖYLEDİ

Kurugöl, bu esnada çok tartışılacak ifadeler kullandı. Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.

"ÜNLÜ BİR TIP DERGİSİNDE YAYINLANACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi: "Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Kurugöl'ün bu açıklamaları sosyal medyada da büyük tepki çekti. Böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini belirten sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili bir açıklama yapılmasını talep etti.

İşte o yorumlardan bazıları;

Nasıl bir YANLIŞLIKSA artık, aşı kartına bile işlenmiş!

Yanlışlıklaymış...!!! Bile isteye yapmışlar, bunların iyice gözü dönmüş ,bir bebeğe bunu nasıl yaparsınız...!!?

Tutuklanması için ne gerekiyorsa hukuk çerçevesinde yapacağız.

Siz çıldırmışsınız! Yapmış olduğunuz söylemiş olduğunuz şeylersuç farkında mısınız? Ve siz neye dayanarak bunları hiçbir şey olmamış gibi çok rahat bir şekilde söylüyorsunuz bunun cezasını çekmelisiniz.

Cumhuriyet savcıları eğer buna da sessiz kalırsanız Türk milletinin vicdanında mahkum olacaksınız artık susmayın

Ne kadar da rahat söylüyor, çocuklara yanlışlıkla diğer aşılar yerine kovid aşıları yapıldı diye.

Bu bebeklerin ailelerinin hala haber i yok mu varsa neden susuyorlar yoksa daha vahim

i yok mu varsa neden susuyorlar yoksa daha vahim Bu alenen suç ispatıdır!! Hakimler savcılar bunu ihbar kabul etmelidir!

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