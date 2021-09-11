Prof. Yüce'ye önemli görev - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Prof. Yüce'ye önemli görev

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Prof. Yüce'ye önemli görev

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Mehmet Yüce atandı.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Mehmet Yüce atandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı, Hukuk Fakültesi ve İİBF eski Dekanı ve Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yüce, kardeş ülke Azerbaycan'da önemli bir göreve atandı. Prof. Dr. Yüce, yaz aylarında akademik kadrosunda görevlendirildiği Azerbaycan Devlet Üniversitesi (UNEC) Türk Dünyası İktisat Fakültesi (TUDİFAK) Dekanlığına atandı. Atamaya ilişkin haber, kardeş ülke medyasında geniş yer bulurken, Prof. Dr. Mehmet Yüce kendisine güven duyan başta UNEC Rektörü Prof. Dr. Adalat Muradov olmak üzere Azerbaycan Devlet Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.

Prof. Yüce'nin öz geçmişi

1973 doğumlu Mehmet Yüce, 1991'de mezun olduğu Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü'nde yüksek lisansının ardından 1994'de araştırma görevlisi olarak kadro aldı. Doktora sonrası 2001'de Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesine geçici görevle çalıştı ve akademik faaliyetlerinden ötürü Kırgız Devleti tarafından birçok ödüle layık görüldü. 2005'de doçentlik unvanını aldı ve 2006'da yeniden döndüğü Bursa Uludağ Üniversitesi'nde İİBF Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı oldu. 2010 yılında Profesörlük unvanı aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Dekanı, Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Vergi hukuku alanında yayınlanmış çok sayıda kitap ve makaleleri bulunan Yüce, evli ve iki çocuk babası. - BURSA

Prof. Yüce'ye önemli görev

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çapkın papağan görenleri şaşırtıyor! Yoldan geçen kızlara ıslık çalıp, çay sipariş ediyor

Çapkın papağan görenleri şaşırtıyor! Yoldan geçen kızlara ıslık çalıp, çay sipariş ediyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Deniz Akkaya Yeşim Salkım Ferhan Şensoy
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Prof. Yüce'ye önemli görev - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 10:51:08. #1.11#