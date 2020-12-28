Prof. Dr. Yusuf Kalko kimdir, nerelidir? Prof. Dr. Yusuf Kalko uzmanlık alanı nedir?

FOX TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına konuk olan Prof. Dr. Yusuf Kalko Koronavirüs hakkında büyük açıklamalarda bulundu. aşı ve hastalık hakkında tehlike haberleri veren Yusuf Kalko "14 gün karantina acilen başlamalı" dedi. Seyirciler Prof. Dr. Yusuf Kalko kimdir, nerelidir? Prof. Dr. Yusuf Kalko uzmanlık alanı araştırmalarına başladı.

Prof. Dr. Yusuf Kalko, bugün FOX TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat haber programına konuk oldu. Koronavirüs'ün bulaşması, aşı, hastalığın ilerlemesi ve mutasyon hakkında çok ciddi açıklamalarda bulunan Yusuf Kalko, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çok yorulduğunu ve ülkede Koronavirüs için bir an önce ciddi önlemler alınması gerektiğini duyurdu. Peki Prof. Dr. Yusuf Kalko kimdir, nerelidir? Prof. Dr. Yusuf Kalko uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Yusuf Kalko Koronavirüs hakkında neler diyor?

PROF. DR. YUSUF KALKO KİMDİR?

Prof. Dr. Yusuf Kalko, Kars'ın Kağızman ilçesinde 1970 yılında doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. 1987-1988 yılları arasında aynı üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda İngilizce hazırlık okudu.

Prof. Dr. Yusuf Kalko, Hacettepe Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliğinde okurken 1988'de tekrar sınava girerek bu kez Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak tıp eğitimine başladı. 1994 yılında "Tıp Doktoru" unvanını aldı.

Kastamonu Taşköprü Merkez Sağlık Ocağı'nda pratisyen hekim olarak çalışırken " Halk Sağlığı" ve "Koruyucu Hekimlik" konusunda tecrübe kazandı. 1995 yılında girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavıyla Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana bilim Dalında almayı tercih etti. Eğitimi süresince; Konjenital Kalp Cerrahisi, Yetişkin Kalp Cerrahisi, Periferik Damar Cerrahisi, Acil Disekan Aort Cerrahisi ve diğer Anevrizmalar konularında geniş uygulama imkanına sahip oldu.

Asistanlık döneminde tez konusunu "Büyük Arter Transpozisyonunda Arteriyel Switch Prosedürü ile Anatomik Korreksiyon: Erken Dönem Sonuçları" isimli perspektif klinik araştırmaya dayalı projeden belirledi. Tez çalışmasını uzmanlık eğitiminin 6'ıncı yılında tamamlayan Yusuf Kalko, 15 Haziran 2001 tarihinde girdiği uzmanlık sınavında başarılı olarak "Kalp Damar Cerrahisi" alanında "Uzman" unvanını almaya hak kazandı.

Ekim 2001-2010 tarihleri arasında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniğinde Uzman olarak görev yaptı. Girdiği Doçentlik Sınavında başarılı olarak 08 Ocak 2009 tarihinde "Doçent" unvanı aldı.

Prof. Dr. Yusuf Kalko, 15 Nisan 2010 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul Özel Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde "Aort ve Periferik Arter Cerrahisi Sorumlu Hekimi" olarak görev yaptı. Prof. Dr. Yusuf Kalko 1 Şubat 2017 tarihi itibari ile İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hastanesinde "Periferik Damar Cerrahisi Sorumlu Hekimi" olarak görevine başladı.

PROF. DR. YUSUF KALKO KORONA HAKKINDA NELER DİYOR?

Prof. Dr. Yusuf Kalko, Çalar Saat programında Koronavirüs hakkında ciddi açıklamalarda bulundu. Bunlardan bazıları şu şekildedir: