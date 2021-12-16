Prof. Dr. Yılmaz: Yetersiz uyku Covid-19'a yakalanma riskini artırıyor

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, yetersiz uykunun Covid-19'a yakalanma riskini artırdığını söyledi. Özellikle uyku apnesi olanların Covid-19'a bağlı ölümcül komplikasyonlarının çok daha sık ve öksürükle görüldüğüne dikkat çeken Yılmaz, "Bu kişilerin aşılarını düzenli olması, maske ve mesafeye dikkat etmesi, hiçbir rahatsızlığı olmayanlara göre daha önemli" dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz, uyku yetersizliğinin Covid-19 üzerindeki etkisini değerlendirdi. Yılmaz, yetersiz uykunun Covid-19'a yakalanma riskini artırdığını söyledi. Pandemi sürecinde en çok etkilenen sistemlerden birinin uyku düzeni olduğunu dile getiren Yılmaz, "İkinci yılını bitirdiğimiz bu periyotta biz de Covid-19 enfeksiyonunun uyku üzerine etkileriyle çok sayıda araştırma yaptık. Covid-19 pandemi sürecinde uyku düzeninde kesintiler oldu. Özellikle gece uykusunda bir sirkadiyen ritim, uyku bozuklukları meydana geldi. Evden çalışma ve evde kalmanın uykuya dalma ya da başlama saatini geciktirdi. Uyanma dönemini öteledi. Buna bağlı olarak görülen sirkadiyen ritim uyku bozukluklarının toplumda yaygın olarak yerleşti. Bu durum özellikle kadın, yaşlı, metropollerde yaşayanlarda ve öğrencilerde görüldü" diye konuştu.