Prof. Dr. Türkez ortaokul öğrencilerine 'bor'u anlattı

24.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:34

Dünyanın sayılı nanoteknoloji uzmanları arasında gösterilen Prof. Dr. Hasan Türkez, Türkiye'nin bor madeni rezervlerinin oldukça zengin olması sebebiyle hem kendi yapmış olduğu çalışmaları tanıttı hem de öğrencilere, gelecekte yeni çalışmalar yapma yolunda ışık oldu.



Prof. Dr. Hasan Türkez, TÜBİTAK tarafından koordine edilen bilim söyleşileri projesi kapsamında Erzurum'da öğrencilere konferans verdi. İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu ve Saltukbey Ortaokulu öğrencilerine 'Büyük ve Güçlü Türkiye için Bor Nanoteknolojisi' konusunda bilgi veren Türkez, öğrencilerin bu konuda ne denli meraklı olduğunu gözlemledi. 'Bor madeni' ve 'nanoteknoloji' konularında ilgiyle ve olumlu yönde geri dönüş alan Türkez, öğrencilerin ilgisinden dolayı konferansa zaman ekledi.



Öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve bilimsel projelerle ilgili fikirleri olduğunu tespit eden Prof. Dr. Hasan Türkez, öğretmenlere yönelik, "Deney ve bilim konusunda öğrencileri mutlaka takip etmelisiniz, çok güzel fikirleri olan öğrenciler var, ilgi beni çok memnun etti, öğrencilerin ilgisini karşılamak için gerekli araç gereçlerden ve bor madeninden yollayacağım, laboratuvar ortamında öğrencilerin fikirlerini geliştirme konusunda çalışmalar yapmalısınız" şeklinde konuştu.



"Çocuklar çağın gereksiniminin 'bilim' olduğunun farkındalar"



Prof. Dr. Hasan Türkez, "Türkiye'de borun geleceğimiz açısından öneminin farkındalar, aynı zamanda nanoteknolojinin küresel ölçekte ülkemize sağlayacağı faydaların farkındalar. Bor nano partiküllerinden ilaç taşıma sistemlerini yapmış durumdayız. Tıptan eczacılığa çok geniş bir skalada bor nano partiküllerinin geleceği var. Katma değer ürünlere dönüştürebildiğimiz takdirde ülkeye çok katkı sağlayacağı kanaatindeyim" dedi.



"Rezervlerimiz kadar biliminde de söz sahibi olacağız"



Prof. Dr. Hasan Türkez, "Ülkemizde borla ilgili çalışmalar son zamanlarda arttı. Bunun sebebi Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün kurulması, ülkemizde bor projeleri desteklendi. Türkiye'de artık 'Ben bor çalışıyorum AR-GE desteğim yok' diyen hiçbir araştırmacı kalmadı. Hükümetimiz bunun farkında, bize düşen şey, ülke için katma değer sağlayacak konuları projelendirip ilgili kurumlara sunmak. Bizim kısa zaman sonra rezervlerimiz gibi biliminde de söz sahibi olacağımız günleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Türkez, borun insanlar üzerindeki etkilerini de anlatarak, antioksidan sistemini destekleyen borun deney hayvanlarında da bilişsel fonksiyonları ileri düzeyde geliştirdiğini belirtti. Uluslararası bir ekiple yaklaşık 6 yıldır üzerinde durduğu araştırmalar sonucunda, alzheimer ve parkinson hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilecek olan, bor içeren farmakolojik formilasyonları hazırladıklarını ve patentlerini aldıklarını söyledi. Türkez, insanlarda alınacak netice sonrası bor ile üretilecek ilaçların eczanelerde yer alacağını belirtti. Türkez, bilimsel altyapı oluştuktan sonra, kandaki bor miktarının hastanelerde tahlille öğrenilebildiği teknolojiye ulaşılacağını ve kandaki bor miktarının eksik olduğu görüldüğünde ise doktorların reçeteye bor yazabileceğini açıkladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA