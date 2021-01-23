Prof. Dr. Taşağıl, 'Orhun Anıtları Bugüne Ne Söylüyor' söyleşisine konuk oldu

Beyoğlu Belediyesi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen "Orhun Anıtları Bugüne Ne Söylüyor?

Beyoğlu Belediyesi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen "Orhun Anıtları Bugüne Ne Söylüyor?" başlıklı söyleşinin konuğu olan Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Orhun Anıtları'nın tarihi misyonunu siyasi, kültürel ve sosyal boyutlarıyla izleyenleriyle paylaştı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen kültür sanat programları Ocak ayında da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Beyoğlu Kültür Sanat sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlarla buluşturulan programlar kapsamında kültür sanat söyleşileri gerçekleştiriliyor. Ocak ayının ilk söyleşisi olan "Orhun Anıtları Bugüne Ne Söylüyor?" başlıklı söyleşinin konuğu; Türklerin tarihi, ilk Türk kavimleri ve kültürleri hakkında yetkin çalışmalara imza atan Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl oldu. Söyleşinin çekimleri tarihi bir mekan olan Okçular Tekkesi Müzesi'nde gerçekleştirildi.

ORHUN KİTABELERİNİN TARİHİ MİSYONU ELE ALINDI

Yoğun ilgi gören söyleşinin temelini; Orhun Kitabelerinin Türk Dünyasını dönüştürücü yapılarında, sosyal devlet olma prensibini hayata geçirmelerinde lider- millet ilişkisinin ve karşılıklı ödevlerin belirlenmesinde büyük etkiye sahip olan kitabelerin ilk ortaya çıkış süreci oluşturdu. Moğolistan ve Çin'de Türklerin en eski hayatına dair saha çalışmaları yapan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, eski Türk yazıtlarının günümüze aktardıklarını, Göktürklerin Türk model devletini, Türk Kağanlığının hem Türk tarihinde hem insanlık tarihinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu siyasi, kültürel ve sosyal boyutlarıyla izleyenleriyle paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı