PROF. DR. SÖZBİLİR: İZMİR İÇİN GERİLİM VE TEHLİKE ARTTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PROF. DR. SÖZBİLİR: İZMİR İÇİN GERİLİM VE TEHLİKE ARTTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Urla ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 ve 4.3 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi.

İZMİR (DHA) - İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Urla ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 ve 4.3 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Depreme neden olan fayın 6.8 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olduğunu söyleyen Sözbilir, "İzmir için gerilimin ve tehlikenin arttığını söyleyebiliriz" dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'de 5.1 ve 07.09'da 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 37,7275 kuzey enlemi, 26,1403 doğu boylamında ve 3,97 kilometre derinlikte meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, kent merkezi ile ilçelerinde hissedildi. Depremleri değerlendiren DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bugünkü deprem, geçen yıl 30 Ekim'deki depremin meydana geldiği Samos Adası'nın yaklaşık 50 kilometre batısında İkeria Adası'nda meydana geldi. Bölgede bulunan doğu-batı uzanımı kuzey-güney eğilimli normal bir fay var. O fay kırılmış oldu. İkeria Adası'nın çevresinde çok sayıda fay bulunuyor. Bu faylar, 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahipler. Bu depremle kırılmış oldu. Bugün kırılan fay, Samos fayına paralel bir fay. Fayın, 6.8 büyüklüğünde bir deprem üretmesi durumunda Çeşme ve Sakız Adası'nın güneyinde tsunami, İzmir'de de yıkım tehlikesi yaşanabilir" diye konuştu.

'20'DEN FAZLA ARTÇI OLDU VE OLMAYA DEVAM EDECEK'

Bölgede çok sayıda fayın bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Sözbilir, "Bu faylar bizim karadaki faylarımızla bağlantılı. Bu sebeple İzmir için gerilimin ve tehlikenin arttığını söyleyebiliriz. İkeri Adası'nın çevresinde bugün 20'den fazla artçı deprem oldu ve olmaya da devam edecektir. Bu depremden sonra etraftaki faylar tetiklenirse ana şokla büyük bir deprem de meydana gelebilir. Tsunami tehlikesi ise 6.5'ten sonra başlıyor. Eğer bunun üzerinde depremler olursa güney kıyılarımız tsunami etkisinde kalabilir. Bu bölgede denizin içinde 100'den fazla fay var. Biz de depreme hazırlıklı olmalıyız" dedi.

PROF. DR. SÖZBİLİR: İZMİR İÇİN GERİLİM VE TEHLİKE ARTTI

PROF. DR. SÖZBİLİR: İZMİR İÇİN GERİLİM VE TEHLİKE ARTTI

PROF. DR. SÖZBİLİR: İZMİR İÇİN GERİLİM VE TEHLİKE ARTTI

PROF. DR. SÖZBİLİR: İZMİR İÇİN GERİLİM VE TEHLİKE ARTTI

PROF. DR. SÖZBİLİR: İZMİR İÇİN GERİLİM VE TEHLİKE ARTTI

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

'Marmara depreminin zamanı geldi' diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı

"Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı

 Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı

Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı

 Son Dakika: İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Son Dakika: İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title