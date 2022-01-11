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Prof. Dr. Sözbilir: Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi

Prof. Dr. Sözbilir: Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Son 1 yıldır Girit Adası çevresinde Helen yayı üzerinde meydana gelen depremler, Kıbrıs yayını tetikledi" dedi.

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Son 1 yıldır Girit Adası çevresinde Helen yayı üzerinde meydana gelen depremler, Kıbrıs yayını tetikledi" dedi.

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kıbrıs'ın güneyinde, Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, büyük ölçekli fayların birbirini tetikleyebileceğini belirterek, "Son 1 yıldır Girit Adası çevresinde Helen yayı üzerinde meydana gelen depremler, Kıbrıs yayını tetikledi. Tarihsel dönemlerde 8.4 büyüklüğüne varan mega depremler olmuş ve bu depremler sonrasında güney ve batı kıyılarımızda tsunami geliştiği bilinmektedir. Depremin büyüklüğü tsunami için alt sınır düzeyindedir. Kıbrıs yayı ile bağlantılı olan bu faylar, Kıbrıs adasından geçerek Hatay iline kadar uzanmakta ve Ölüdeniz fayıyla Doğu Anadolu fayına bağlanmaktadır. Bu nedenle büyük ölçekli fayların birbirini tetiklemesi söz konusudur" dedi.


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Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de de hissedildi

Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de de hissedildi

 Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

 AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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