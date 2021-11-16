Prof. Dr. Şener: Aşısı tamamlananlar yüzde 75'in üzerine çıkarsa salgında kontrol elimize geçecek

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla 3'üncü doz Biontech uygulamasına başlandı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Biontech'in 3'üncü doz aşısına dikkati çekerek "2 doz aşılanmış bireylerde koruyucu antikor seviyesi, ömür boyu yüksek düzeylerde kalmıyor. 6'ıncı ayı doldurmuş olan kişilerde bu antikor seviyesi çok düşüyor. 3'üncü doz aşıyı ekstra önemsiyoruz. 3'üncü doz aşılama hızını artırıyor. Bu grup aslında aşıyla ilgili tereddüt yaşamayan gruptur. 3'ncü doz ile ilgili doğru mesajları alma anlamında algıları çok açık. Bu nedenle 3'üncü doz aşılanma oranı hem Türkiye hem de dünya için oldukça önemli" diye konuştu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3'üncü doz aşı olmak için gelen vatandaşlardan Sevim Özanal, "Koronavirüs nedeniyle çok tedirginiz. 3'üncü doz aşı hakkımın olduğunu öğrendiğim anda hemen randevu aldım. Korkuyoruz. 4'üncü, 5'inci dozu da oluruz. Ne gerekiyorsa yapmalıyız" dedi. Aşı olan vatandaşlardan Fahri Özdemir ise "Üçüncü doz aşımı olmak için geldim. Hiç Covid -19 geçirmedim ancak yine de tedirginim. Aşı hakkından herkes yararlanmalı" diye konuştu.