Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Depremin olacağını üç aydır söylüyordum
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Depremin olacağını üç aydır söylüyordum

30.10.2020 17:06 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:21

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem için "Deprem tam da bir hafta önce dediğim yerde oldu. Depremin olacağını üç aydır söylüyordum" ifadelerini kullandı.

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

"DEPREMİN OLACAĞINI 3 AYDIR SÖYLÜYORUM"

Depremin tam bir hafta önce uyardığı bölgede meydana geldiğini söyleyen Ercan, "Depremin olacağını üç aydır söylüyordum. Aydın'dan gelen kırıkla Seferihisar'dan gelen kırığın arasında her an deprem olabilir demiştim ve maalesef oldu. Bu depremle eşik değer aşılmıştır. İzmir ve Aydın illerinde özellikle Rum evlerinde yıkılmalar bekliyorum bunun dışında da bazı evlerde yıkılmalar olabilir. En fazla Sisam Adası'nda ve diğer Ege Adalarında yıkım bekliyorum.

"YİNE DEPREMLER OLACAKTIR"

Bunun dışında yine depremler olacaktır bunlar, çok yıkıcı olmayacaktır ve hasar görmüş evler bu depremlerle yıkılacaktır. En fazla sarsıntı Seferihisar, Urla, Kuşadası, Bornova, Göztepe, Bostanlı ve Mavişehir'de görülmüştür. Özellikle bu saydığım yerlerde oturanlar bu gece evlerine girmesinler. Çok şükür ki deprem bu saatte oldu. Deprem akşam saatlerinde olsaydı etkisi daha fazla olacaktı."

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Depremin olacağını üç aydır söylüyordum

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 17:24:10. #1.15#
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