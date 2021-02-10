Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

10.02.2021 11:08 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:11
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu: Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kimdir? Kaç yaşında, mesleği nedir? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu: Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kimdir? Kaç yaşında, mesleği nedir?Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Osman Müftüoğlu, 1955 yılında Mersin'in Anamur'da dünyaya geldi. 1972'de Anamur Lisesi'ni, 1978'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1984'te iç hastalıkları uzmanı, 1989'da endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları klinik şefi yardımcısı, 1989'da doçent, 1990'da iç hastalıkları klinik şefi, 1997'de profesör oldu. Uzun yıllar 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktorluğunu yapan Osman Müftüoğlu, , 1993-2001 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi başhekimliği ve cumhurbaşkanının sağlık başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Diyabet Derneği, Ankara Diyabet Derneği, Türk Hipertansiyon ve Nefroloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Derneği ve Osteoporoz Çalışma Grubu üyesi olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası, Etik Kurul ve İlaç Ruhsatlandırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 11:11:25. #1.15#
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