Prof.Dr. Oğuz Oyan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Oğuz Oyan'ın hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Oğuz Oyan geliyor. Peki, Oğuz Oyan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne, nerede çalışıyor? Oğuz Oyan'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Oğuz Oyan'ın biyografisi ve hayatı en merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Peki, Oğuz Oyan kimdir, nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, hangi gazetede çalışıyor? Tüm bilgiler yazımızda.

OĞUZ OYAN KİMDİR?

Prof.Dr. Oğuz Oyan, 4 Mart 1947 İzmir doğumlu, Türk siyasetçi.

Oğuz Oyan doğum tarihi : 4 Mart 1947

Oğuz Oyan kaç yaşında : 73 yaşında

Oğuz Oyan mesleği ne :Siyasetçi

Oğuz Oyan nereli : İzmir

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Paris I Pantheon-Sorbonne Üniversitesinde İktisat alanında "Devlet Doktorası" (Doctorat d'Etat) derecesi almıştır. 1985 yılında maliye doçenti, 1992 yılında ise maliye profesörü olmuştur. Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği görevini sürdürürken, Tariş İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Genel Müdürlüğü ve Türk-İş Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini de yürütmüştür. Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığı yapmıştır. TBMM XXII., XXIII.ve XXIV. Dönem İzmir Milletvekilidir. XXII. Dönemde Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi üyeliği ve Asamblenin Ekonomi Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. XXIII. Dönemde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi olmuştur. XXIV. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliğine seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.