Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem için Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce uyarı yaptığı ortaya çıktı. Görür, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz" ifadelerini kullanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. 5,8 şiddetindeki deprem, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Malatya başta olmak üzere çevredeki birçok ilden hissedildi. Depremin ardından Ünlü Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce yaptığı uyarı gündeme geldi.

AYLAR ÖNCE UYARMIŞTI

Prof. Dr. Naci Görür aylar önce yaptığı bir konuşmasında, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. Veya Adıyaman, Malatya yöresi. Ve oradan Maraş'a olan kesimlere özenli olmak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

AFAD: 5.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Bingöl'de meydana gelen depremin şiddetini 5.7 olarak ölçtü.

BELEDİYEDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Bingöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Merkez üssü Karlıova ilçemizde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremden dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.