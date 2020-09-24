Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Marmara açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Depremin yerinin endişe verici olduğunu belirten Görür, "Depremin yeri endişece verici. Minimum 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir" dedi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Marmara açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Minimum 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayın üzerinde. Bu da söz konusu fayın tetiklenmesine katkıda bulunabilir" ifadelerini kullandı.

AFAD verilerine göre; Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında saat 16.38'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"DEPREMİN YERİ ENDİŞE VERİCİ"

Naci Görür, yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar Marmara'da olan 4,3'lük depremi görüyorsunuz. Minimum 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayın üzerinde. Yeri endişe verici. Bu deprem fayda az da olsa stres değişimine ve mekanik vibrasyona neden olmuş olabilir. Bu da söz konusu fayın tetiklenmesine katkıda bulunabilir" ifadelerini kullandı.