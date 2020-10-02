Prof. Dr. Mehmet Şahin kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı, eserleri ve biyografisi

Doç. Dr. Mehmet Şahin'in kim olduğu merak ediliyor. Bazı açık oturum programlarına katılan Mehmet Şahin'in mesleği, nereli olduğu, kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Şimdi Mehmet Şahin hakkındaki bilgilere bakalım.