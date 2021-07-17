Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul Müftülüğü görevinden ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul Müftülüğü görevinden ayrıldı

Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul Müftülüğü görevinden ayrıldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul Müftülüğünden kendi isteğiyle ayrılan Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı için veda programı düzenlendi.

İstanbul Müftülüğünden kendi isteğiyle ayrılan Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı için veda programı düzenlendi.

Müftülüğün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2 yıllık görev süresinin ardından üniversitedeki görevine dönen Prof. Dr. Maşalı, personel ve ilçe müftüleri ile vedalaştı.

Maşalı için düzenlenen veda programı, Süleymaniye Camisi Baş Müezzin-Kayyımı Abdussamet Yazıcı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda 39 ilçe müftüsü adına konuşan Beykoz İlçe Müftüsü Ali Efe, din gönüllüsü ve görevlisi olarak Maşalı ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Maşalı'ya alacağı yeni görevlerde Allah'tan muvaffakiyetler niyaz etti.

Personel adına konuşma yapan İstanbul Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz, Maşalı'nın Diyanet camiasına çok şey katarak, güzel işlere imza attığını belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, yaptığı konuşmada, müftülük makamının Molla Fenari ile başlatıldığını, Ebüssuud Efendiler, Zenbilli Ali Efendiler, yakın döneme gelindiğinde Ömer Nasuhi Bilmenlerin çok şanlı bir tarihe sahip olduğunu kaydetti.

Maşalı, "Bu şanlı tarihte kendisine Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın isminin geçtiği sandıkta ismimin geçmesi imkanını verdiğinden dolayı Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müftülüğün ulvi ve zor bir görev olduğuna dikkati çeken Maşalı, bu görevi kendisine tevdi eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a, tensiplerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Programda, İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, Prof. Dr. Maşalı'ya teşekkür plaketi takdim etti.

İl müftü yardımcıları Selahattin Yılmaz, Ayşe Coşkun ve Halime Yıldız ise Maşalı'ya çeşitli hediyeler verdi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
Saatler önce ayrıldığı ev heyelan sonucu yerle bir oldu
Saatler önce ayrıldığı ev heyelan sonucu yerle bir oldu
Son dakika haber! Erdoğan: 'Allah şahittir, milletim de emin olsun ki o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir...
Son dakika haber! Erdoğan: "Allah şahittir, milletim de emin olsun ki o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Kaan Yıldırım Şahan Gökbakar
Spor Mustafa Er Şenol Güneş Burak Elmas Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul Müftülüğü görevinden ayrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 10:51:50. #1.14#

title