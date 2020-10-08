Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri tek tek açıkladı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs salgınında kış aylarında oluşabilecek tehlikeyi açıklayarak, "Kapalı alana süper bulaştırıcı dediğimiz, yüzlerce insanı enfekte etme potansiyeline sahip maskesiz bir insan girerse o kişi o ortamda açık havaya göre çok daha fazla kişiyi enfekte edebilir" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tıp dergisi Lancet'te yayımlanan, koronavirüsün yüzeylerden bulaşının düşük olduğu yönündeki çalışmayı değerlendirdi. Prof. Dr. Ceyhan, 'koronavirüs yüzeylerden bulaşmaz' demenin mümkün olmadığını belirterek, "Lancet'te, güvenilir tıp dergisinde hastane yüzeylerinde bile riskin düşük olduğuna dair yazı çıktı. Ama aleyhine olan da epeyce çalışma çıktı. Şunu kabul etmek lazım; bu durum virüsün yoğun olduğu dönemlerde çok etkin değil zaten. Yani virüs toplumda çok yoğunsa bulaşların çok büyük bir kısmı direkt solunum yolu ile oluyor" dedi.

"BULAŞLARIN %90'INDAN FAZLA DİREK SOLUNUM YOLU İLE BULAŞIR"

Ceyhan sözlerine şu sözlerle devam etti: "Bir kişinin ağzından-burnundan çıkan virüs diğer kişinin saniyeler içinde ağzından-burnundan girerek enfeksiyon oluşturuyor. Ancak virüs yoğunluğu biraz düştüğü zaman o zaman yüzeylerden bulaşma biraz daha önem kazanıyor. Bazı bilim adamlarının yaz başındaki yanılgısı da buradan kaynaklanıyor. Virüsün ağırlıklı olarak yüzeylerden bulaşacağını düşünerek sıcak havanın virüsü öldüreceğini, salgının biteceğini söylediler. O zaman da hep şunu söyledik; pandemi ortamlarında salgın yüksek hızda seyrediyorsa bulaşların yüzde 90'ından fazlası direkt solunum yolu ile bulaşır. O kadar kısa sürede de sıcaktan etkilenmesi mümkün değil"

"KIŞIN PATLAMALAR ŞEKLİNDE ARTIŞ BEKLEMİYORUZ"

Prof. Dr. Ceyhan, "Aynı şey kış ortamında da geçerli. Bu virüsün yüzeylerden ya da havadan karşı karşıya olmadan bulaşı özelikle kış aylarında kapalı ortamlarda söz konusu. Kapalı ortamda virüs bulaştıran bir kişi varsa onun öksürmesiyle, konuşmasıyla ortama yayılan virüs yüzeyden de havadan da beklediğimizden daha uzun sürede bulaşabilir. Yazın nasıl salgının sıcaktan yavaşlamayacağını söylemiyorsak kışın da birden patlamalar şeklinde artış beklemiyoruz. Kapalı alana süper bulaştırıcı dediğimiz, yüzlerce insanı enfekte etme potansiyeline sahip bir insan girerse, maske takmamışsa o kişi o ortamda açık havaya göre çok daha fazla kişiyi enfekte edebilir. Bunların büyük kısmı direk solunum yolu ile alacak, geriye kalan kısmı da yüzeylerden, havada kalan virüsten enfekte olacak" diye konuştu.