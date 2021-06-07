Prof. Dr. Mehmet Aydın: "Karadeniz'de şu anda deniz salyası tehlikesi yoktur"

Prof. Dr. Mehmet Aydın: "Karadeniz'de şu anda deniz salyası tehlikesi yoktur" Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Prof. Dr. Mehmet Aydın: "Karadeniz'de şu anda deniz salyası tehlikesi yoktur"

ORDU - Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Marmara Denizi'ndeki deniz salyasının Karadeniz'e gelme ihtimali yoktur ama bu şekilde kirliliğe devam edersek, Karadeniz'de de deniz salyası ile karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçtiğimiz günlerde kıyı kesimlerinde deniz salyası görüldüğü ihbarı üzerine denizde temizlik çalışması yapıldı. Marmara Denizi'nin geçtiğimiz aylarda maruz kaldığı ve deniz salyası olarak adlandırılan olayın Fatsa ilçesinde de görüldüğü iddiası balıkçıları da tedirgin etti. Yalıköy Limanı'nda önceki gün küçük çaplı alanda görülen olayın deniz salyası değil, denizlerdeki kirliliklerden olduğu belirtildi.

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de şu anda deniz salyası tehlikesi yoktur. Bu olmayacağı anlamına gelmez ama bu Marmara'daki deniz salyasının gelme ihtimali yoktur. Bu şekilde kirliliğe devam edilirse Karadeniz'de de deniz salyası ile karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısı ile denizlerimizi kirletmeden, kanalizasyonları denize yollamadan mutlaka ileri düzeyde, ileri düzeyde artıma tesisleri yapmak zorundayız. Marmara da Karadeniz gibi kapalı bir denizdir. Dolayısı ile Marmara'nın başına gelen, yarın Karadeniz'in de başına gelebilir. Fakat Karadeniz'in şuanda bir deniz salyası tehlikesi yoktur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay