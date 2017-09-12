Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır Fetö Üyeliğinden Hakim Karşısına Çıktı...

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında kapatılan İzmir Gediz Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken FETÖ üyeliği suçlamasıyla açığa alınan ve 3,5 ay kaldıktan sonra tahliye edilen Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır hakim karşısına çıktı.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır ve avukatları katıldı. Savunmasına akademik çalışmalarını anlatarak başlayan Savaşır, Türkiye'deki ve dünyadaki çeşitli dinsel yapılanmalarla akademik çalışmaları nedeniyle irtibat halinde olduğunu belirtti.



"BYLOCK'U HABERLERDEN DUYDUM"



2015 yılında Samanyolu TV'de bir dizi tartışma programına konuk akademisyen olduğunu ifade eden Gözaydın, bu programlarda ödenen telif ücretinin gıyabında Bank Asya'ya yatırıldığını, bu hesapta hiçbir şahsi hareketi olmadığını söyledi. Prof. Dr. Savaşır, "ByLock olarak adlandırılan programı basındaki haberlerden duydum. Daha önce böyle bir programın varlığından bile bihaberdim. Telefonumda böyle bir program bulunmadı. Ama konuştuğum kişilerde bu program bulunup bulunmadığı hakkında elbette hiçbir bilgi sahibi olmam da mümkün değildir" dedi.



"AÇIĞA ALINMAMI İRONİK BULUYORUM"



CHP'den aldığı teklif üzerine 2015 Şubatı'nda İstanbul Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki dekanlığından istifa ettiğini, milletvekili adayı olarak gösterilmeyince akademik teklifleri değerlendirdiğini, bunun üzerine İzmir Gediz Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Seyfullah Çevik'in teklifiyle üniversitede görev aldığını belirtti. Rektörü ve üniversitedeki görevlileri ilk o zaman tanıdığını anlatan Prof. Dr. Savaşır, 21 Ağustos 2016'da açığa alındığını öğrendiğini belirtti. Savaşır, "FETÖ olarak adlandırlan yapılanmanın finansmanı ile yürütülmekte olduğu iddia edilen bir üniversitenin tek açığa alınan öğretim üyesinin şahsım olmasını ironik hatta manidar buluyorum. Bu hukuksuz işleme dair idari dava açtım" diye konuştu.



"3,5 AY TUTUKLU KALDIM, BERAATİMİ İSTİYORUM"



Ekim 2016'da Avrupa Birliği bünyesinde yürütülmekte olan bir proje toplantısına giderken havaalanında hakkında seyahat yasağı konulduğunu öğrendiğini belirten Savaşır, bu soruşturma nedeniyle 3,5 ay tutuklu kaldığını daha sonra tahliye edildiğini belirtti. Gözaydın, "Benim için bir işkenceye dönmüş bu davada öncelikle beraatime karar veilmesini, yurtdışı yasağımın kaldırılmasını ve elkonulan bilgisayar, telefon ve elektronik aygıtlarımın tarafıma iadesini talep ediyorum" dedi.



DURUŞMA ERTELENDİ



Mahkeme heyeti, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca pasaport iptali yolundaki kararın iptaline yer olmadığına, dijital deliller üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



- İstanbul