Prof. Dr. İlhan Çetin'den "maske ülke genelinde zorunlu olsun" önerisi
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Prof. Dr. İlhan Çetin'den "maske ülke genelinde zorunlu olsun" önerisi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sivas İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en önemli kalkanın maske olduğunu belirterek bu nedenle ülke genelinde kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi çağrısında bulundu.

20.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:34

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sivas İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en önemli kalkanın maske olduğunu belirterek bu nedenle ülke genelinde kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Halk sağlığı uzmanı olan Prof. Dr. Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede son günlerde özellikle kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilen il sayısının giderek arttığını anımsattı.

Bunu çok olumlu ve değerli bulduklarını belirten Çetin, kamusal alanlarda maskeyi zorunlu hale getiren ilk şehirlerden birinin Sivas olduğunu hatırlattı.

Çetin, Sivas'ın kamusal alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirilmesinin faydasını gördüğüne vurgu yaparak, "Şu anda da bundan kaynaklanan bir alışkanlıkla Sivas'ta maske kullanma alışkanlığı biraz daha oturdu." dedi.

Türkiye genelinde maske kullanımı zorunlu olabilir

Türkiye genelinde böyle bir karar alınma zorunluluğu olabileceğine dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:

"Tedbirlerimizi iki gruba ayırdık. Bunlardan biri toplumsal tedbirlerimiz, bunlar sokağa çıkma kısıtlamaları, 65 yaş üstü, 20 yaş altı insanların evlerinde izolasyonu, AVM'lerin, parkların, bahçelerin veyahut da restoranların, kafelerin kapatılması gibi tedbirlerdi. Bunların devam etmesi sosyolojik, psikolojik ve ekonomik açıdan mümkün değildi. Tabii ki belirli bir dönemde bunların gevşetilmesi lazımdı. Bir kısmını 11 Mayıs'ta, önemli bir kısmını da 1 Haziran'da gevşettik ancak hemen arkasından gerçekten ciddi manada sıkıntılar gözükmeye başladı."

Çetin, kişisel tedbirlere daha fazla dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek kısıtlamaların ortadan kalkmasının illaki o etkinliklerin yapılacak olması manasına gelmediğini ifade etti.

"Maske virüse karşı en büyük kalkanımız"

Dışarı çıkanlara da işlerini hızlı bir şekilde hallederek evlerine dönmeleri çağrısında bulunan Çetin, "Bütün bunları sağlayamıyorsak mutlaka en az 1,5 metrelik mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafe yüzde 70 koruyuculuk sağlıyor. İki taraftan biri maske takıyorsa yüzde 90'lara geliyor, her iki taraf maske takıyorsa yüzde 98,5'luk bir oranda karşıdaki insan hasta dahi olsa virüsten korunma ihtimaliniz var. Maske virüse karşı elimizdeki en büyük kalkanımız. Virüsün elindeki kalkan ise çok hızlı yayılması." şeklinde konuştu.

Virüsün mutasyona uğramış olabileceği ihtimali

Çetin virüsün insandan insana daha hızlı geçiş yapabilecek bir mutasyona uğramış olabileceğine değindi.

Bu mutasyonun etkilerinden de bahseden Çetin, "Bir insanı normalde enfekte edebilmek için 30 bin virüs gerekirken belki şimdi 3-5 bin virüste bile enfekte edebilecek ve hasta edebilecek bir yeteneğe kavuşmaya başladı. Bunun için de bizim kişisel tedbirlerimize daha fazla tutunma ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Maske zorunlu olsun" önerisi

Sivas'ın kamusal alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirerek bunun faydasını gördüğüne işaret eden Çetin, şunları kaydetti:

"Halk sağlıkçıları olarak maske kullanımının ülke genelinde genelleştirilmesi, yani kamusal alanlarda insanların yoğun olduğu alanlarda mutlaka maske kullanılmasının zorunlu hale getirilmesini öneriyoruz. 1 Haziran'da vaka sayımız 700-800'lerdeydi. Bir hafta sonra 900-1000'lere çıktı. Son günlerde rakamlar binin üzerinde ve hatta 1500'ün üzerini gördük. Bu bizi çok daha dikkatli olmaya çağırıyor. Eğer birtakım gevşemeler yapıldıysa illa bu hakkımızı kullanacağız diye bir şey yok. Mümkün olduğu kadar kişisel tedbirlerimize dikkat edecek olursak millet olarak bunu bir defa başardık, tekrar başaracağımıza inanıyorum."

Prof. Dr. İlhan Çetin'den 'maske ülke genelinde zorunlu olsun' önerisi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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