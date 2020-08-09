Prof.Dr. İhsan Karadoğan, amansız hastalığa yenik düştü
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Prof.Dr. İhsan Karadoğan, amansız hastalığa yenik düştü

Kemik iliği ile kan kanserlerinde özverili, hasta odaklı çalışmasıyla Türkiye ve dünyanın bir çok yerinden farklı hastası bulunan Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. İhsan Karadoğan, doğum gününde 57 yaşında hayatını kaybetti.

Prof.Dr. İhsan Karadoğan, amansız hastalığa yenik düştü
09.08.2020 11:30 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:40

Kemik iliği ile kan kanserlerinde özverili, hasta odaklı çalışmasıyla Türkiye ve dünyanın bir çok yerinden farklı hastası bulunan Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. İhsan Karadoğan, doğum gününde 57 yaşında hayatını kaybetti.

Kemik iliği ve kan kanserleri alanında başarılı çalışmalarıyla bilinen ve Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra dünyanın her yerinden hastası bulunan Prof.Dr. İhsan Karadoğan, bir süredir pankreas kanseri ile mücadele ediyordu. Karadoğan, dün akşam saat 20.30 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Prof. Dr. İhsan Karadoğan'nın cenazesi ikindi namazı sonrası Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1963 yılında Antalya'da doğan Karadoğan, 1987 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1993-96 yılları arasında hematoloji konusunda uzmanlık eğitimi alan İhsan Karadoğan, 2006-2011 yılları arasında ise mezun olduğu üniversitede hematoloji profesörü olarak görev yaptı. Buradan ayrıldıktan sonra Medstar Hastanesi'ne geçen Karadoğan, Hematoloji, Kanser Merkezi, Kemik İliği Nakil Merkezi'nde çalıştı.

Karadoğan ayrıca şu derneklere üyelikleri bulunuyordu: "Türk Hematoloji Derneği, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği,Türk Kan Vakfı,Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı, Tromboz Derneği, International Society of Blood Transfusion (ISBT), European Haematology Association (EHA),International Society for Apheresis (ISFA),Türk Nefroloji Derneği, Akdeniz Lösemi Derneği,Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı Ulusal Kordon Kanı Koordinasyon Kurulu Üyeliği, Türk Kan Vakfı Kurucu Üye - Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Hematoloji Derneği THD Transfüzyon Tıbbı-Kan Bankacılığı ve Hemaferez Bilimsel Alt Komite Sekreteri". - ANTALYA

Kaynak: İHA

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