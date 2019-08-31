Prof. Dr. Haluk Dursun "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları"nda anıldı

31.08.2019 18:11

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Kars'ta düzenlenen "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları" programında anıldı.

Kafkas Cephesi Tarihi Harp Müzesi'nde düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kars Valisi Türker Öksüz, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen liseli öğrenciler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, burada yaptığı konuşmada, merhum Prof. Dr. Dursun'un farklı illerde yetişmiş gençlere birtakım fırsatları, imkanları transfer edebilecek şekilde çeşitli buluşmalar yapmayı gaye edindiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un himayesinde merhum Dursun'un bıraktığı çalışmaların devam ettirileceğini ifade eden Çam, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde, biz sadece buradaki kuzularımızı değil bütün dünyadaki kuzularımızın kaptırılmaması için korunması, yeşertilmesi ve güçlendirilmesi için bütün çabaları sarf etmeye devam edeceğiz. Devletimiz birçok noktada güçlü, muktedir bir şekilde büyük bir sistem kurmaya devam ediyor." diye konuştu.

Her zaman gençlerin yanında olduklarını ve desteklerinin devam ettiğini aktaran Çam, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın uhdesinde olan kurumlarımız sayesinde Dicle'nin, Fırat'ın, ülkemizdeki ırmakların kuzuları değil, Tuna'nın, Nil'in ve bütün nehirlerin, beldelerin etrafındaki insanlara, gençlere katkı vermeye, katkı sağlamaya inşallah devam edeceğiz. Her zaman kullandığımız, her zaman söylediğimiz, 'Bir ölürüz, bin diriliriz.' yaklaşımını en güzel bu salon da ortaya koyuyor, genç ve dinamik bir şekilde Haluk Hoca'nın görevini ve vazifelerini devralacak yepyeni yetişen bir kadronun da adım adım geldiğini, hocalarımızın vereceği emek ve katkı sayesinde çok daha iyilerini inşallah onu da geçecek şekilde koşacağına gönülden inanıyorum."

Çam, tarih ve kültür buluşmalarına devam edeceğini belirterek, "Bu buluşmalar sadece Türkiye'de değil, bundan sonraki süreçte adım adım belli imkanları oluşturdukça tecrübeyi artırdıkça Balkanlar'da, Üsküp'te, Saraybosna'da, Cezayir'de, Tunus'ta ve geçmişimiz olan coğrafyalar başta olmak üzere her yerde olabilecek şekilde inşallah bunları planlayıp, katkı vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Öksüz de Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un anmak ve mirası olan "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları"nı yaşatmak için Kars'ta program gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Geleceğimizin teminatı siz değerli gençlerimizin Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hoca'mızın yaktığı Anadolu birliği meşalesini yere düşürmeyeceğinize inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA