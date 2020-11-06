Prof. Dr. Güner Sönmez, koronadan ölüm riskinin nasıl arttığını açıkladı: Yüksek viral yük, ölüm riskini artırır
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Prof. Dr. Güner Sönmez, koronadan ölüm riskinin nasıl arttığını açıkladı: Yüksek viral yük, ölüm riskini artırır

06.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 06.11.2020 20:21

Türk bilim insanı Prof. Dr. Güner Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgınında ölüm riskinin nasıl arttığını açıkladı. Hastalık başlangıcında yüksek viral yükün ölüm riskini artırdığını belirten Sönmez, "Viral yükü nasıl mı azaltırız? Maske takarak" dedi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm hızı ile devam ederken, hastalığın öldürücü etkisinin nasıl arttığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Türk bilim insanı Prof. Dr. Güner Sönmez, sosyal medya hesabından hastalığın öldürme riski ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.

"YÜKSEK VİRAL YÜK, ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIR"

Sönmez, viral yükün artmasının ölüm riskini de artırdığını belirterek, "Viral yük ile hastalık şiddeti ve ölüm riski ilişkisi: Hastalık başlangıcında yüksek viral yük, ölüm riskini artırır. Viral yük: alınan virüs miktarı demek. Viral yükü nasıl mı azaltırız? Maske takarak" dedi.

VİRAL YÜKÜ AZALTMAK ELİMİZDE

Öte yandan uzmanlar, viral yükü azaltmanın kişinin elinde olduğunu belirtiyor. Kişinin nefesinde, ya da öksürüğünde virüs kapmak ile havadan ya da temas olmayan şekilde virüs kapmanın viral yük açısından farklılıklar taşıdığı kaydediliyor. Viral yükü daha az olan kişilerin de koronadan ölüm riskinin az olduğu belirtiliyor.

Prof. Dr. Güner Sönmez, koronadan ölüm riskinin nasıl arttığını açıkladı: Hastalık başlangıcında yüksek viral yük, ölüm riskini artırır
Prof. Dr. Güner Sönmez, koronadan ölüm riskinin nasıl arttığını açıkladı: Hastalık başlangıcında yüksek viral yük, ölüm riskini artırır
Prof. Dr. Güner Sönmez, koronadan ölüm riskinin nasıl arttığını açıkladı: Yüksek viral yük, ölüm riskini artırır
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