Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı
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Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı

20.12.2020 11:30 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:01

Prof. Dr. Gülümser Heper, canlı yayında terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'a 4 kez 'sayın' deyince ortalık karıştı. Metin Özkan ve Mehmet Metiner, 'sayın' ifadesine çok sert karşı çıkarken, sosyal medyada Heper'e büyük tepki gösterildi.

Semiha Şahin'in moderatörlüğünü üstlendiği 'CNN Türk Masası'nın konuklarından biri Prof. Dr. Gülümser Heper, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan için 'sayın' ifadesini kullanınca stüdyoda ve sosyal medyada büyük tepki gördü.

"NE SAYGI DUYARIM, NE DE İSMİNİ SAYGINLIK ÇERÇEVESİNDE KULLANIRIM"

Mehmet Metiner ve Metin Özkan, Heper'in Öcalan'a 4 kez 'sayın' dediğini hatırlatırken Heper, "Ben hiçbir zaman Öcalan'a ne saygı duyarım ne de onun ismini saygınlık çerçevesinde kullanırım. Bu bir tamlamadır, kasıt yoktur. Ben dilime pelesenk olarak istemsizce kullanmışımdır. Ben Öcalan'ı yükseltmem ve bir statü de vermem. Ben özür dileyecek bir şey yapmadım. Ne demek istediğimi Türk halkı anlamıştır" dedi.

"SİZ BEBEK KATİLİNE SAYIN DİYORSUNUZ"

Heper'in "Kelime oyunlarını kenara bırakın" demesi üzerine Metin Özkan, "Ne kelime oyunu. Siz bir bebek katiline, askerimizin polisimizin, öğretmenimizin, işçimizin, memurumuzun, Kürt kardeşlerimizin katiline 'sayın' diyorsunuz" dedi.

Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı

"SİZE BU TELEVİZYONDA ÖCALAN'A SAYIN DEDİRTMEM"

Sonrasında Metin Özkan, "CNN TÜRK'ün isminde 'Türk' ifadesi vardır. Size bu televizyonda Öcalan'a 'sayın' dedirtmem'" dedi.

"TÜRK HALKI BENİ YANLIŞ ANLAMIŞSA ÖZÜR DİLERİM"

Moderatör Semiha Şahin'in ısrarı üzerine Prof. Heper, "Türk halkı beni yanlış anlamışsa özür dilerim" dedi.

Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı
Haber Yorumları (5)
KEMAL: ay sonunu getiremiyoruz milletvekilleri, sizin gibi 25 bini her ay alsak bende kadının dil sürçmesini yada alışkanlığını kafama takarım.
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BÜLENT DUMAN: öcalana sayın diyen onun yaptıklarını onaylıyordur o da suçtur. cezasız kalmamalı hele bunu yapan bir profösör se daha büyük suç
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GÖREV: savcılar göreve. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya teşebbüs etmiş, binlerce masum insanın katili, yunanistan ve ermenistan başta olmak üzere abd, israil, fransa, ingiltere vs. uşaklık etmiş bir alçağa bu hitabı kullanamaz. siz cumhuriyetin savcılarısınız, devletin bölünmez bütünlüğünü ve kurucu iradenin ilkelerini her şartta korumak kollamak görevinizdir.
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