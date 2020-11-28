Prof. Dr. Gökoğlu: Türkiye'de balık tüketimi oldukça düşük

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balık tüketiminin sağlık açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balık tüketiminin sağlık açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Türkiye'de yıllık balık tüketiminin 6-8 kilogram civarında olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, İskandinav ülkelerindeki miktarın, bunun oldukça üzerinde olduğunu söyledi.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın sağlık için çok önemli olduğunu belirterek, her yaşta tüketilebileceğini anlattı. İskandinav ülkeleri ve Japonya'da balık tüketimi miktarının oldukça yüksek olduğunu aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, Türkiye'de ise rakamların düşük olduğunu açıkladı.

'BU DÖNEMDE PALAMUT BOL'Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın insan sağlığı açısından kusursuz gıdalardan biri olduğunu söyledi. Anne sütünden sonra balığın en faydalı gıda olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, bu dönemde palamudun bol olduğunu belirterek, "Bu dönemde en çok palamut, hamsi yenir. Antalya civarındakiler barbun yiyebilir. Sardalya bu mevsimde yağlı olduğu için tercih edilebilir. Karides de tercih edilebilir" dedi.SAĞLIK AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİBalığın kusursuz bir gıda olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, "Toplumun balık eti tüketmesi hem kendi sağlıkları hem de çocukları açısından önemlidir. Balık etini özellikle bebekler, yaşlı insanlar, hamile kadınlar ve herkes yiyebilir. Vatandaşlarımız bol bol balık tüketsin" diye konuştu.'İSKANDİNAV ÜLKELERİ VE JAPONYA'DA BALIK TÜKETİMİ ÇOK FAZLA'Balık tüketimi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Evlerde balık yapılırken 'kokuyor' düşüncesiyle tüketimi az. Türkiye'de yıllık balık tüketimi 6-8 kilogram arasında. İskandinav ülkelerine ve Japonya'ya baktığımız zaman bu tüketimin çok fazla olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.'BALIĞI TAZE TÜKETİN'

Balığın taze tüketilmesinin daha iyi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, "Balık buzdolabında 1 gün kadar bekleyebilir. Birkaç gün bekletenler var ama en sağlıklısı 1 gün bekletmek. Balığı buzluğa atabilirsiniz. Tabi ilk aldığınız gibi olmayabilir. Çünkü buzda proteinlerde parçalanma oluyor. Balığın hücre yapısı buza girip donduğu zaman değişebiliyor. Lezzetinde değişim olabilir. Balığı taze tüketmek her zaman iyi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN