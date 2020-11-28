Prof. Dr. Gökoğlu: Türkiye'de balık tüketimi oldukça düşük
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Prof. Dr. Gökoğlu: Türkiye'de balık tüketimi oldukça düşük

28.11.2020 08:16 | Son Güncelleme: 28.11.2020 08:20
Prof. Dr. Gökoğlu: Türkiye'de balık tüketimi oldukça düşük

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balık tüketiminin sağlık açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balık tüketiminin sağlık açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Türkiye'de yıllık balık tüketiminin 6-8 kilogram civarında olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, İskandinav ülkelerindeki miktarın, bunun oldukça üzerinde olduğunu söyledi.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın sağlık için çok önemli olduğunu belirterek, her yaşta tüketilebileceğini anlattı. İskandinav ülkeleri ve Japonya'da balık tüketimi miktarının oldukça yüksek olduğunu aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, Türkiye'de ise rakamların düşük olduğunu açıkladı.

'BU DÖNEMDE PALAMUT BOL'Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın insan sağlığı açısından kusursuz gıdalardan biri olduğunu söyledi. Anne sütünden sonra balığın en faydalı gıda olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, bu dönemde palamudun bol olduğunu belirterek, "Bu dönemde en çok palamut, hamsi yenir. Antalya civarındakiler barbun yiyebilir. Sardalya bu mevsimde yağlı olduğu için tercih edilebilir. Karides de tercih edilebilir" dedi.SAĞLIK AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİBalığın kusursuz bir gıda olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, "Toplumun balık eti tüketmesi hem kendi sağlıkları hem de çocukları açısından önemlidir. Balık etini özellikle bebekler, yaşlı insanlar, hamile kadınlar ve herkes yiyebilir. Vatandaşlarımız bol bol balık tüketsin" diye konuştu.'İSKANDİNAV ÜLKELERİ VE JAPONYA'DA BALIK TÜKETİMİ ÇOK FAZLA'Balık tüketimi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Evlerde balık yapılırken 'kokuyor' düşüncesiyle tüketimi az. Türkiye'de yıllık balık tüketimi 6-8 kilogram arasında. İskandinav ülkelerine ve Japonya'ya baktığımız zaman bu tüketimin çok fazla olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.'BALIĞI TAZE TÜKETİN'

Balığın taze tüketilmesinin daha iyi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, "Balık buzdolabında 1 gün kadar bekleyebilir. Birkaç gün bekletenler var ama en sağlıklısı 1 gün bekletmek. Balığı buzluğa atabilirsiniz. Tabi ilk aldığınız gibi olmayabilir. Çünkü buzda proteinlerde parçalanma oluyor. Balığın hücre yapısı buza girip donduğu zaman değişebiliyor. Lezzetinde değişim olabilir. Balığı taze tüketmek her zaman iyi" diye konuştu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Vaka sayısı rekor kırıyor! Bilim Kurulu üyesi, hastanelerle ilgili acı gerçeği anlattı
Vaka sayısı rekor kırıyor! Bilim Kurulu üyesi, hastanelerle ilgili acı gerçeği anlattı

Prof. Dr. Gökoğlu: Türkiye'de balık tüketimi oldukça düşük
Prof. Dr. Gökoğlu: Türkiye'de balık tüketimi oldukça düşük
Prof. Dr. Gökoğlu: Türkiye'de balık tüketimi oldukça düşük
Prof. Dr. Gökoğlu: Türkiye'de balık tüketimi oldukça düşük

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

İlgili Haberler

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı
Prof. Dr. Ateş Kara: Türkiye'de koronavirüs aşısı yüzde 99.9 ücretsiz olur
Prof. Dr. Ateş Kara: Türkiye'de koronavirüs aşısı yüzde 99.9 ücretsiz olur
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala İbrahim Aydemir Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Eser Yenenler Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Samatta Orhun Ene Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Gökoğlu: Türkiye'de balık tüketimi oldukça düşük - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 08:23:14. #1.14#
title