Prof. Dr. Fuat Sezgin makale yarışması ödülleri sahiplerini buldu

14.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:07

Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile "2019 Fuat Sezgin Yılı" faaliyetleri kapsamında İstanbul'daki lise öğretmenlerinin katıldığı "Bilimler Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu makale yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Fuat Sezgin'in bilim tarihinde bir devrim yaptığını ve Rönesans'ın yeniden yazılmasına sebep olduğunu belirterek "Prof Dr. Fuat Sezgin, Rönesans'ın gerçek referansının anlaşılmasında bir devrime sebep oldu" dedi.

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına katıldı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Üsküdar Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i dört etkinlikle andı"

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2019 Fuat Sezgin Yılı kapsamında dünyada ve Türkiye'de binin üzerinde etkinlik düzenlendiğini, kendilerinin de üniversite olarak dört farklı etkinlikle çok değerli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andıklarını söyledi. Prof. Dr. Fuat Sezgin'e, İslam Bilim Tarihine eşsiz katkılarından dolayı Yüksek İnsani Değerler Ödülü'nü takdim ettiklerini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu kapsamda İletişim Fakültesi'nin bulunduğu Güney Kampüsteki konferans salonuna Prof. Dr. Fuat Sezgin'in isminin verildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilim dünyasına katkıları çok büyük"

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Rönesans'ın yeniden yazılmasına sebep olduğunu belirterek şunları söyledi: "Rönesans'ta bütün bilimin Batı merkezli olduğu biliniyordu. Rönesans'ın Doğu'dan kaynaklı olduğu, buradaki referansları göz ardı eden bir Rönesans olduğu, Doğu'da biriken bilginin Rönesans'ı tetiklediği ve Rönesans'ın başladığı ile ilgili bilgileri çalışmalarıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin ortaya çıkardı. Fuat Sezgin Hoca'nın en büyük katkısı da bilim tarihine bu oldu. Bilim tarihinin yeniden yazılmasını sağladı. Göbeklitepe, tarihin nasıl yeniden yazılmasına neden olduysa, aslında insanlık tarihinin 6-7 bin yıl önce başladığı biliniyorken 12 bin yıl öncesine kadar uzandığı anlaşıldı. Bu nasıl bir devrimse Prof Dr. Fuat Sezgin de bilim tarihinde ve Rönesans'ın gerçek referansının anlaşılmasında bir devrime sebep oldu" dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Prof. Dr. Fuat Sezgin, küsmek yerine çalışmayı tercih etti"

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in darbe mağduru bir kişi olarak küsüp içe kapanmak yerine İstanbul'da tanıştığı hocası Hellmut Ritter sayesinde merak saldığı Şarkiyatçılık ile ilgilendiğini ve Almanya Frankfurt'a giderek orada İslam tarihi alanında çalışmalar yaptığını anlatan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Prof. Dr. Fuat Sezgin, hocasının İslam tarihindeki Biruni ve Harizmi gibi alimlerin, Batı'da daha sonraki çağlarda ortaya çıkan bilginlerden daha ileri düzeyde olduklarını söylemesinden etkileniyor ve araştırmaya başlıyor. Almanya'ya gittiğinde de Arapça bilmiyor ve 6 ay içerisinde Arapçayı öğreniyor" dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Şans akılla fırsatın kesiştiği noktadır"

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Fuat Sezgin'in Hellmut Ritter ile tanışmasının, onun için hayatının dönüm noktası olduğunu belirterek "Hedefin varsa önüne çıkan fırsatları değerlendiriyorsun. Onun için şans, akılla fırsatın kesiştiği noktadır. Şans durduğun yerde gelmiyor. Doğru pozisyon alıp beklerseniz şans önünüze çıkıyor. Aklınızı da kullandığınız için değerlendiriyorsunuz" diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Oryantalistlerin aşağı ırk propagandası…

Batı kültürünün üstün, Doğu kültürünün aşağı olduğunun propaganda edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Aşağı kültürler üstün kültürleri taklit etmek zorundadır. Eğitim sistemimizde maalesef böyle bir özgüven eksikliğiyle eğitiliyorduk. Yeni yeni değişmeye başladı. Bu oryantalistlerin bir propagandası" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Öğretmen eğitimin ana aktörüdür"

Bugün "Öğretmenler Arası Bilimler Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu makale yarışması ödül töreni için bir araya gelindiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Öğretmen eğitimin temel direğidir. Sınıfın lideridir ve eğitimin ana aktörüdür. Öğretmen inanırsa öğrenci de inanır. Onun için öğretmenin bir konuyla ilgili çalışması ve kendini geliştirmesi gerekir ki bu konuda gençlere bilgi verebilsin. Onlara rehberlik edip yol göstersin. Bunun için öğretmenlerimizin düşüncelerini yazılı olarak ifade etmesini, Fuat Sezgin'i makaleleri ile öğrencilerine anlatmalarını ve onları aydınlatmalarını istedik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda çok bilinçli davrandı. Bu değerli çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Levent Özil: "Prof. Dr. Fuat Sezgin'i genç kuşaklara anlatmak çok önemli"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, vefatından sonra 2019'un Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin'in zamanı iyi değerlendirmesinin, çok yönlü çalışmasının, bilim tarihinin kayıp noktalarını bir araya getirmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Levent Özil, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i genç kuşaklara anlatmanın öneminden hareketle hem öğrenciler arasında hem de öğretmenler arasında makale yarışması düzenlendiğini kaydetti. Vakıfla beraber bu çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Mecit Çetinkaya: "Ursula Sezgin de dünyanın batı anlayışından ibaret olmadığını fark etti"

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya ise Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatında büyük önem taşıyan eşi Ursula Sezgin'den bahsetti. Çetinkaya, "1. Dünya Savaşı'nda Almanya'dan Türkiye'ye silah sevkiyatı esnasında bir subay eşlik ediyor. Bu subay Türkiye'de gördüğü İslamiyet'i merak ettiği için Almanya'ya döndüğünde İslamiyet'i araştırıyor. Kendisinin kızı olan Ursula Hanım da yine aynı şekilde İslamiyet'i araştırdığında tek dinin Hristiyanlık olmadığını ve İslamiyet'in olumlu taraflarını görüyor. Ursula Hanım 14 yaşında İslamiyet'i seçiyor ve Müslüman oluyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin ile evlendiğinde Müslümandı. Ursula Hanım da tıpkı Prof. Dr. Fuat Sezgin gibi dünyanın batı anlayışından ibaret olmadığını fark etmiş çok önemli bir isimdir" dedi.

Öğretmenlere ödülleri takdim edildi

Törende dereceye giren öğretmenler; Tuzla Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan Mehmet Furkan Ören, Tuzla Zübeyde Hanım İlkokulu'ndan Kamil Ergenç, Fatih Halk Eğitim Merkezi'nden Ayhan Uyanık ile Ataşehir Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nden Emrullah Bulut'a ödülleri takdim edildi.

Öğrencilerin de ilgi gösterdiği törenden sonra Mustafa Aldı'nın moderatörlüğünde makale sunumları paneli gerçekleştirildi.

Üsküdar Üniversitesi Televizyonu (ÜÜ TV) tarafından da canlı yayınlanan tören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmeleri ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler