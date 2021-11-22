Prof. Dr. Ersoy'dan Erzurum'daki depremin ardından korkutan açıklama: Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak

Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Erzurum Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamada, "Köprüköy ilçesinde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Aldığımız herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor" dedi.

"4.7 BÜYÜKLÜĞÜ ARTÇI BİR DEPREM İÇİN YÜKSEK"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremin ardından değerlendirmelerde bulundu. Bugün yaşanan depremin, geçtiğimiz haftaki depremin bir artçısı olduğunu ifade eden Şükrü Ersoy, 4.7 büyüklüğünün artçı deprem için yüksek bir büyüklük olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE GENELİNDE 5 TANE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU"

Ersoy, son 7-10 gün içerisinde Türkiye genelinde 5 tane 4 büyüklüğünde deprem olduğunu aktardı. Ersoy, "Düzce, Tokat/Niksar, Erzurum, Malatya/Pötürge, Konya civarlarında arka arkaya olunca dikkat çekti. Depremlerin büyüklüğü 5'i buldu. Bu büyüklükteki depremlerde hasar gören binalar oldu. İnsanlar bundan etkilendi." dedi.

"GELECEKTE 7'Yİ BULAN DEPREMLER OLACAK"

Yaşanan son depremlerin farklı fay hatlarında geliştiğini ve birbirini tetiklemesinin mümkün olmadığını kaydeden Şükrü Ersoy, gelecekte 6.5 - 7 büyüklüğünü bulacak depremler olacağını söyledi. Deprem için onlarca yer söylenebileceğini ifade eden Şükrü Ersoy, "Türkiye'nin yüzde 100'ü depremlerden etkilenebilir" vurgusu yaptı. Ersoy, bu yerlerde gerek zeminsel faktörler gerek de depremin büyüklüğünden etkilenebileceğini kaydetti.

"1 YILDA 150 KEZ OLUYOR"

Şükrü Ersoy çarpıcı bir rakam da paylaştı. Ersoy, "4 büyüklüğündeki depremler bir yıl içerisinde 120-150 arasında oluyor. 5 büyüklüğündeki deprem biraz daha az ama tüm bunlar toplanıldığında çok sayı yapıyor" dedi. Sabah gazetesine konuşan Ersoy, "Büyük yıkımlar şimdi de gelecekte de her yerde olabilir. Batı Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Marmara'da da olabilir" ifadelerini kullandı.

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