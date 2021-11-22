Prof. Dr. Ersoy'dan Erzurum'daki depremin ardından korkutan açıklama: Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Prof. Dr. Ersoy'dan Erzurum'daki depremin ardından korkutan açıklama: Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Erzurum'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bugün yaşanan depremin geçtiğimiz hafta yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu ifade etti. Son 10 gün içerisinde Türkiye'nin farklı fay hatlarında 5 tane 4 büyüklüğünde deprem olduğunu ifade eden Ersoy, gelecekte 6.5-7 büyüklüğünü bulacak depremler olacağını kaydetti.

Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Erzurum Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamada, "Köprüköy ilçesinde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Aldığımız herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor" dedi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremin ardından değerlendirmelerde bulundu. Bugün yaşanan depremin, geçtiğimiz haftaki depremin bir artçısı olduğunu ifade eden Şükrü Ersoy, 4.7 büyüklüğünün artçı deprem için yüksek bir büyüklük olduğunu söyledi.

Ersoy, son 7-10 gün içerisinde Türkiye genelinde 5 tane 4 büyüklüğünde deprem olduğunu aktardı. Ersoy, "Düzce, Tokat/Niksar, Erzurum, Malatya/Pötürge, Konya civarlarında arka arkaya olunca dikkat çekti. Depremlerin büyüklüğü 5'i buldu. Bu büyüklükteki depremlerde hasar gören binalar oldu. İnsanlar bundan etkilendi." dedi.

Yaşanan son depremlerin farklı fay hatlarında geliştiğini ve birbirini tetiklemesinin mümkün olmadığını kaydeden Şükrü Ersoy, gelecekte 6.5 - 7 büyüklüğünü bulacak depremler olacağını söyledi. Deprem için onlarca yer söylenebileceğini ifade eden Şükrü Ersoy, "Türkiye'nin yüzde 100'ü depremlerden etkilenebilir" vurgusu yaptı. Ersoy, bu yerlerde gerek zeminsel faktörler gerek de depremin büyüklüğünden etkilenebileceğini kaydetti.

Şükrü Ersoy çarpıcı bir rakam da paylaştı. Ersoy, "4 büyüklüğündeki depremler bir yıl içerisinde 120-150 arasında oluyor. 5 büyüklüğündeki deprem biraz daha az ama tüm bunlar toplanıldığında çok sayı yapıyor" dedi. Sabah gazetesine konuşan Ersoy, "Büyük yıkımlar şimdi de gelecekte de her yerde olabilir. Batı Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Marmara'da da olabilir" ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

 Son Dakika! Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika! Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title