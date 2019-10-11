Prof. Dr. Ceylan'dan Macaristan'a teşekkür

11.10.2019 16:53

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Barış Pınarı harekatında Türkiye'nin yanında olan Macaristan'a teşekkür etti.



Geçtiğimiz gün Barış Pınarı Harekatının başlaması ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Ceylan, Türkiye'yi bu kararda destekleyen Macaristan Başbakanı Victor Orban ve yönetimine teşekkür etti.



Prof. Dr. Ceylan açıklamasında şunları kaydetti; "Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği harekat Cumhurbaşkanımızın talimatı ile başladı. Bu harekette ki amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ederek bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Tabi ki bu harekatımız dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Bu anlamda en çok dikkat çeken ülke Macaristan oldu. Çünkü Macaristan ile kültürel alandaki bağlarımızın siyasi diplomaside yer alması 15 Kasım 2013 tarihinde başladı. Bu tarihte iki ülke arasında karşılıklı olarak kültürel faaliyetlerin yapılması için kültür merkezlerinin kurulma kararı alındı. Budabeşte'de Yunus Emre Enstitüsü kuruldu ve burada Türk Kültürünün tanıtımı yapılmaya başlandı. Ayrıca İstanbul'da Macar Kültür Merkezi kuruldu ve açılışına Başbakan Victor Orban bizzat katılım sağladı. Daha önemli bir nokta da Macaristan Başbakanının 3 Eylül 2018 tarihinde Türk Keneşi ile ilgili basına yaptığı açıklamada Türkçe konuşan ülkeleri destekleyen sözleridir. Bu açıklamada kendilerini Atilla Hunlarının soyundan olduğunu belirten Victor Orban Macaristan'ın modern dünyada bile, dillerini, kültürlerini ve geleneklerini koruyan, Türk köklerine saygı duyan ve dostlukların geliştiren Türk kimliğine sahip ülkeler arasındaki iş birliğini her zaman yakından takip ettiğini söylemişti. Burada anladık ki tarihte ve bugün Macaristan yönetimi her daim bizim yanımızdadır. Çünkü Salı günü hazırlanan ve AB üyesi 27 ülke tarafından imzalanan metne Macaristan imza atmadı. Hatta ülkeler sınırlarını savunabilir gerekçesini sunarak AB'yi veto etti.



Biz de Güneş Vakfı olarak tarihi geçmişimizin ve kültürel bağlarımızın çok olduğu Macaristan'a geçmişte olduğu gibi bugün de bölge barışını ve huzurunu sağlamak için başlattığımız harekatta yanımızda olduğu için çok teşekkür ederiz." - ERZURUM

Kaynak: İHA