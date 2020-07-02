Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ilk kalp ameliyatı
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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ilk kalp ameliyatı

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ilk kalp ameliyatı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'nde ilk kalp ameliyatı 900 gramlık bebeğe yapıldı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ilk kalp ameliyatı 31 haftalık 900 gram ağırlığındaki Umut Can bebeğe yapıldı.

02.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:35

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ilk kalp ameliyatı

Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'nde ilk kalp ameliyatı 900 gramlık bebeğe yapıldı

İSTANBUL - Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ilk kalp ameliyatı 31 haftalık 900 gram ağırlığındaki Umut Can bebeğe yapıldı. Ameliyat için bebeğin 1 aydır bulunduğu yoğun bakım ünitesi ameliyathane çevrilirken başarılı operasyonu gerçekleştiren Çocuk Kalp Cerrahı Prof. Dr. Ali Rıza Karacı, "Cemil Taşcıoğlu Hocamızın adının verildiği hastanenin ilk ameliyatı; küçük bir kalbin büyük bir ameliyatını yaptık, çok sevinçliyiz" dedi.

Pandemi sürecinde hizmete açılan ve Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesine katkı sağlayan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ilk kalp ameliyatı gerçekleştirildi. Melek ve Seyfi Çetin çiftinin 27 haftalık olarak dünyaya gelen ve erken doğumdan kaynaklı kalp rahatsızlığı yaşayan bebeği 1 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Uygulanan ilaç tedavisinin ardından minik bebeği ameliyata almak için hazırlıklar başladı. Bebeğin durumundan dolayı yoğun bakım ünitesi ameliyathaneye çevrilerek operasyon burada gerçekleştirildi. Çocuk Kalp Cerrahı Prof. Dr. Ali Rıza Karacı'nın yaptığı 1 saatlik ameliyatla minik bebeğin kalp rahatsızlığı giderildi.

Bebeğin adını "Umut Can" koydular

Erken doğum olması nedeniyle hala tedavisi süren bebeğin ameliyatının başarılı geçtiğini öğrenen ailesi büyük sevinç yaşadı. Aile, adını Can koymayı planladıklarını ancak doğumdan sonra yaşadığı rahatsızlık nedeniyle iyileşmesini her gün büyük bir umutla bekledikleri bebeğin adını Umut Can koydukları belirtti. Ailesinin ilk bebeği olan Umut Can'ın tedavisi devam ederken aile minik bebeği kucaklarına alacakları günü bekliyor.

"Küçük bir kalbin büyük bir ameliyatını yaptık"

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ilk kalp ameliyatını gerçekleştiren ve minik bebeğin tedavi sürecinin devam ettiğini Çocuk Kalp Cerrahı Prof. Dr. Ali Rıza Karacı, "Bebeğimiz 27 haftalıkken doğru, dokuz yüz gram ağırlığında bu hastalarda normalde kapanması gereken bir açıklık vardır. Bu damar açık kaldığı zaman hasta kalp yetmezliğine giriyor, solunum cihazına bağlı kalıyor. Biz ameliyatla oradaki açıklığı kapattık. Bu çocuğun ameliyatını gayet güzel şekilde yaptık, başarılı geçti. Bu çocuklar riskli oldukları için oldukları yerde ameliyatlarını yapıyoruz. Yoğun bakımda yatıyorlar genelde, yoğun bakımı ameliyathaneye dönüştürüyoruz. Çünkü ameliyathaneye transferleri daha riskli oluyor. Ameliyathane şartlarını yoğun bakımda oluşturduktan sonra burada ameliyatlarını yapıyoruz. Sonra yoğun bakımda kalmaya devam ediyor. Bundan sonra akciğerlerinin hızlı bir şekilde toparlanmasını bekliyoruz. İlerleyen birkaç hafta içinde de genellikle solunum cihazından ayrılıyorlar. Cemil Taşcıoğlu Hocamızın adının verildiği hastanenin ilk ameliyatı; küçük bir kalbin büyük bir ameliyatını yaptık. O nedenle bizde çok sevinçliyiz" dedi.

"Dünyalar benim oldu, çok sevindim"

Tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ettiğini ifade eden anne Melek Çetin, "Yüksek tansiyonum vardı, erken doğum oldu. Bu rahatsızlığı öğrendik ama Allah'a şükür iyi. Çok zor dua ettim bol bol, bir saate yakın sürdü. Ameliyattan sonra dünyalar benim oldu, çok sevindim" şeklinde konuştu.

"Bizim için bir umut olması neticesinde 'Umut' ismini koyduk"

Umut Can'ın ameliyatının başarılı geçmesiyle büyük sevinç yaşadıklarını söyleyen baba Seyfi Çetin, "Eşim erken doğum yaptı, doktorlarımız bizi her gün bilgilendirdi. Önceki amaçları ilaç tedavisiydi sonra ameliyata başvurdular. İlaç tedavisiyle düzelmeyeceğini öğrendiler yaklaşık 1 aylık süreçte ilaç tedavisi uyguladılar. Bir ay boyunca bu hastanede yoğun bakım ünitesinde ilaç tedavisi uygulandı. Dün bilgi almaya geldiğimizde doktorumuz bize bu açığın kapatılması gerektiğini söyledi. Bütün doktorlarımıza sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hem üzüntüyü hem sevinci bir arada yaşadım. Doktorumuz bize ameliyat öncesinde çok umut verici konuştu. Ameliyattan çıktığında da iyi haberini almak bizim için çok sevindirici oldu. İlk çocuğumuz bizi hayata tekrar bağladılar. Yeni hastanemizdeki bütün çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerinden gelen bütün özveriyi gösteriyorlar. Adı Umut Can Çetin, Can ismini zaten düşünüyorduk. Böyle erken doğum neticesinde yaşaması ve bizim için bir umut olması neticesinde başına da Umut ismini koyduk" diye konuştu.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ilk kalp ameliyatı

Kaynak: İHA

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