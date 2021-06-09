Prof. Dr. Cemal Saydam kimdir? Prof. Dr. Cemal Saydam kaç yaşında, aslen nerelidir?

1981-1995 yılları arasında ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde görev almış olan Dr. Saydam, 2004 Ocak ayında TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılarak 2002 yılından bu yana görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümündeki öğretim üyeliği görevine dönmüştür. Son dönemde Marmara denizindeki deniz salyası ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Cemal Saydam, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Prof. Dr. Cemal Saydam kimdir?

1981-1995 yılları arasında ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde görev almış olan Dr. Saydam, 2004 Ocak ayında TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılarak 2002 yılından bu yana görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümündeki öğretim üyeliği görevine dönmüştür. Son dönemde Marmara denizindeki deniz salyası ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Cemal Saydam, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Prof. Dr. Cemal Saydam kimdir?Prof. Dr. Cemal Saydam kaç yaşında, aslen nerelidir?

CEMAL SAYDAM KİMDİR?

Prof. Dr. Cemal Saydam 1951 İstanbul doğumlu olan Saydam, lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden Doktora derecesini ise 1981 yılında Liverpool Üniversitesi Oşinografi Bölümünden almıştır. 1981-1995 yılları arasında ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde görev almış olan Dr. Saydam, 1981 yılında Yardımcı Doçent, 1985 yılında Doçent, 1992 yılında da Profesör ünvanını almıştır. 1996-2004 yılları arasında TÜBİTAK Başkanlığında çeşitli görevlerde vazife almış, Saydam 2004 Ocak ayında TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılarak 2002 yılından bu yana görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümündeki öğretim üyeliği görevine dönmüştür. 1975-1995 yılları arasında ODTÜ Erdemli Deniz Bilimlerinin kuruluşunda yer almıştır. 1985- 1995 yılları arasında Enstitü Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Kendisi Özellikle Karadeniz Marmara Denizi Boğazlar ve Haliç üzerinde uzmanlaşmıştır. Son senelerde Sahra tozlarının taşınımı ve tabiat üzerindeki etkileri konusunda araştırmalarını yoğunlaştırmıştır. Dr Saydam'ın Science Citation İndex'e giren dergilerde 35 toplam 57 adet yayını ve bunlara yapılan 1435 atıfı vardır. "h" indeksi 17'dir. Havadan Tozdan adlı kitabın da yazarıdır.