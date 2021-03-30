Prof. Dr. Birol Özer kimdir? Prof. Dr. Birol Özer biyografisi!

Çağla İle Yeni Bir Gün programına konuk olan Prof. Dr. Birol Özer kimdir? Prof. Dr. Birol Özer kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Birol Özer mesleği nedir? Prof. Dr. Birol Özer hayatı ve biyografisi nedir?

Gastroenteroloji ilgili birçok konuda işlem yapmasına karşı, daha çok gastrointestinal endoskopik işlemler ve kronik karaciğer hastalığı ve karaciğer transplantasyon ile ilgilenmektedir. Çağla İle Yeni Bir Gün programına konuk olan Prof. Dr. Birol Özer kimdir? Prof. Dr. Birol Özer kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Birol Özer mesleği nedir? Prof. Dr. Birol Özer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. BİROL ÖZER KİMDİR?

1968 yılında Fethiye/ Muğla'da doğdu.

1985 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Tıp Fakültesi eğitimini tamamlayarak 1991 yılında mezun oldu.

1991-1993 yılları arasında Şırnak İl Sağlık Müdür vekili olarak görev yaptı.

1993-1994 yılları arasında Fethiye Merkez 3 Nolu Sağlık Ocağı'nda pratisyen hekim olarak çalıştı.

1994 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda İç Hastalıkları asistanlığına başladı ve 1999 yılında İç Hastalıkları Uzmanı oldu.

1999 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'nda Gastroenteroloji yandal asistanlığına başladı ve 2001 yılında Gastroenteroloji Uzmanı oldu.

2001 yılında Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Gastroenteroloji Uzmanı olarak göreve başladı.

Aynı klinikte 2004 yılında yardımcı doçent, 2006 yılı mart ayında doçentlik sınavını vererek doçent oldu. Şubat 2013 tarihinde de Gastroenteroloji profesörü kadrosuna atandı.

Haziran 2015 tarihinde Japonya Ulusal Kanser Merkezi Tokyo'da endoskopik submukozal rezeksiyon konusunda observer olarak çalıştı.

Türk Gastroenteroloji yeterlilik belgesi ve European Board of Gastroenterology and Hepatology sertifikası sahibidir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

MESLEKİ İLGİ ALANLARI

Gastroenteroloji ilgili birçok konuda işlem yapmasına karşı, daha çok gastrointestinal endoskopik işlemler ve kronik karaciğer hastalığı ve karaciğer transplantasyon ile ilgilenmektedir.

EN YOĞUN İLGİ ALANLARI

Peptik ülser

Gastroözofagial reflü hastalığı

Çölyak hastalığı

Gastrointestinal kanamaların endoskopik ve medikal tedavisi

Endoskopik polipektomi

Endoskopik hemoroid tedavisi

Safra yolu hastalıkları

Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi

Endoskopik olarak safra yollarından taş çıkarılması

Biliyer endoprotez (stent) yerleştirilmesi

Kronik viral hepatitler ( Hepatit B ve Hepatit C tedavisi)

Karaciğer sirozu ve komplikasyonları tedavisi

Karaciğer transplantasyonu (nakli) hazırlık ve takibi

Gastrointestinal Hastalıklar konusunda yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda konferanslar vermektedir.

AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Uluslararası dergilerde 26 adet bilimsel makale

Uluslararası kongrelerde 12 adet bildiri

Ulusal dergilerde 29 adet bilimsel yazı ve 200'den fazla bildiri/poster sunumu

Üye Olduğu Kuruluşlar

Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 2013-, Genel Sekreter, 2015-

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-