Prof. Dr. Ateş Kara kimdir? Nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne, uzmanlık alanları neler? Ateş Kara biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler

Prof. Dr. Ateş Kara merak edilen kişiler arasında yer almaktadır. Pelin Çift ile gündem ötesi programına katılan Prof. Dr. Ateş Kara kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir? Tüm cevaplar haberimizde...

Pelin Çift ile gündem ötesi programına katılan Prof. Dr. Ateş Kara vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki Ateş Kara kimdir, nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında?

PROF. DR. ATEŞ KARA KİMDİR?

Ankara Lisesi'ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)'ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini 2000'de tamamladı. 1998-1999'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başasistanlığı yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi'nde çocuk enfeksiyon hastalıkları yandal ihtisasını 2002'de bitirdikten sonra aynı ünitede çalışmaya devam etti. 2004 yılında pediatri doçenti, 2010 yılında profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim üyesi olan Dr. Ateş Kara, halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri görevini de yürütmektedir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında farklı danışmanlık görevleride bulunmaktadır.

PROF. DR. ATEŞ KARA EĞİTİM BİLGİLERİ

Lise : Ankara Lisesi : 1987

Lisans :Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi : 1994

Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları : 2000

Doktora : Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları : 2002

Yabancı Dil : İngilizce

PROF. DR. ATEŞ KARA UZMANLIK ALANLARI

Fungal enfeksiyonlar, immunkompremize ve nötropenik hastalarda gelişen enfeksiyonlar, probiyotikler, aşılar