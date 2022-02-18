Prof. Dr. Aslınur Parlakay: "(TURKOVAC) Çalışmamızı bugün pilot olarak 16-18 yaş grubunda başlatıyoruz" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Prof. Dr. Aslınur Parlakay: "(TURKOVAC) Çalışmamızı bugün pilot olarak 16-18 yaş grubunda başlatıyoruz"

AA, Erlevent Gülbitti - Sağlık
 - Güncelleme:

Toplantıya katılanlar Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklaması TURKOVAC Aşılama Ergen Çalışması Sorumlu Araştırmacısı Prof. Dr. Aslınur Parlakay'ın açıklaması Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr.

Toplantıya katılanlar

Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklaması

Turkovac Aşılama Ergen Çalışması Sorumlu Araştırmacısı Prof. Dr. Aslınur Parlakay'ın açıklaması

Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara'nın gazetecilerin sorularını cevaplaması

ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde ergenlerde TURKOVAC aşılama çalışması başlaması dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. (1)

Prof. Dr. Aslınur Parlakay: (TURKOVAC) Çalışmamızı bugün pilot olarak 16-18 yaş grubunda başlatıyoruz

Prof. Dr. Aslınur Parlakay: (TURKOVAC) Çalışmamızı bugün pilot olarak 16-18 yaş grubunda başlatıyoruz

Prof. Dr. Aslınur Parlakay: (TURKOVAC) Çalışmamızı bugün pilot olarak 16-18 yaş grubunda başlatıyoruz

AA / Erlevent Gülbitti - Sağlık

Ateş Kara, TURKOVAC, Aşı, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title