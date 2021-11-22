Prof. Dr. Altun: Edirne'deki yüksek vaka sayısı, Bulgar turist kaynaklı

EDİRNE (DHA) - EDİRNE Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, kentte son dönemde yüksek oranda seyreden koronavirüs vaka sayısının en büyük nedeninin, kur farkı nedeniyle kente alışveriş için yoğun olarak gelen Bulgar turistlerden kaynaklandığını söyledi. Bu durumun Kırklareli ve Tekirdağ gibi çevre illeri de etkilediğini belirten Altun, "Dolayısıyla bununla ilgili mutlaka kısıtlamalar getirilmeli" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 100 bin kişide vaka sayısı Edirne'de 178,54 oldu. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri, Edirne'de aşılama oranı yüzde 81,5'e yükseldi. Edirne'ye son dönemlerde döviz kurlarının artmasıyla birlikte özellikle Bulgaristan'dan günübirlik alışverişe gelen turist sayısı arttı. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, kentteki vaka artışının gelen ve maske ve mesafe kurallarına uymayan Bulgar turistlerden kaynaklandığını söyledi.

Prof. Dr. Altun,"Şu anda Edirne'de hastaneye yatış oranları düşük, çok yüksek değil ama hastalık tablosu pozitif olup, hastaneye yatış olmasa bile ağır tabloda görünen bireylerin çoğu aşısız bireyler ya da aşı takviminde tam dozunu tamamlamamış olan bireyler. Aşı ağır hastalıktan ve hastaneye yatışları, ölümleri önlüyor. Bu açıdan bireylerin en kısa zamanda aşılarını tamamlaması ve hatırlatma dozlarını olması gerekiyor" dedi.