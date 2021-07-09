Prof. Dr. Alanyalı: Side Antik Kenti, modern yaşam ve turizmin iç içe olduğu tek bölge

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde, Anadolu Üniversitesi'nce sürdürülen kazı çalışmalarında, her geçen gün yeni bulgulara ulaşılıyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde, Anadolu Üniversitesi'nce sürdürülen kazı çalışmalarında, her geçen gün yeni bulgulara ulaşılıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, "Side'yi diğer antik kentlerden ayıran en önemli özellik; antik kent, modern yaşam ve turizmin iç içe olduğu tek bölge olması" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesindeki Side Antik Kenti kazı çalışmalarına ilişkin basın toplantısında; Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Alanyalı, Side'nin diğer antik kentlerden çok farklı olduğunu söyledi. Birçok antik kentin yeni yeni keşfedilirken, Side'nin 19'uncu yüzyıldan itibaren bilim dünyasında tanındığını anlatan Alanyalı, "Side o dönemde özellikle Avrupa'da çok çok iyi bilinen ve iyi araştırılmış antik kentlerden biriydi. 20'nci yüzyılın başına kadar çok sayıda araştırmacının Side'ye gelip, konaklayıp, Side'deki anıtlardan bir kent planı dahi hazırladıklarını görüyoruz" dedi.

'SİDE'YE GELEN GİRİTLİ AİLELERLE YENİ YAŞAM BAŞLIYOR'Side'ye Girit göçmenlerinin 1899'da yerleşmeye başladığını, ilk başlarda tek katlı olan evlerin daha sonra iki katlı yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Alanyalı, "Artık antik kentin yanına modern yaşam eklenmiş. 'Side diğer antik kentlerden neden farklı' diyoruz ya işte o sorunun cevabı, burada saklı. Side'ye gelen Giritli ailelerle burada yeni bir yaşam başlıyor. Yani kent aşağı yukarı 3 bin 500 yıl sonra yeniden kuruluyor" diye konuştu.Side tarihinde birkaç dönüm noktası olduğu belirterek, bunların başında 1937'de yapılan toprak reformunun geldiğini kaydeden Prof. Dr. Alanyalı, şunları söyledi: "1937'deki toprak reformundan sonra en önemli olaylardan biri, 1947 yılında Prof. Dr. Arif Müfit Mansel ve Jale İnan başkanlığında başlatılan kazılar. 1947 yılında Arif bey kalabalık bir heyetle Perge'yi görüyor, Side'ye geliyor. Türk Tarih Kurumu da destek oluyor ve kazılar başlıyor. Kazılarla birlikte yeni yapılar açığa çıkarılıyor. Bugün gördüğünüz tiyatro gibi tapınaklar gibi M yapısı gibi büyük anıtsal binalar ilk kez açığa çıkarılıyor. Onların açığa çıkarılmasıyla da turistler gelmeye başlıyor. Burada antik kent var, 1899'dan itibaren modern köy var. 1960'tan itibaren de turizm var. İşte Side'nin diğer antik kentlerden farkı budur. Side'de bu üçü yan yanadır."

Basın toplantısının ardından gazetecilere Side'de kazı alanlarını gezdiren Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan