TÜRKİYE'nin en büyük aşı faz çalışması olan Sinovac Faz-3 çalışmasının koordinatörlüğünü yürüten, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Türkiye ile İtalya arasında bilimsel iş birliğinin geliştirilmesine sağladığı katkı nedeniyle İtalya Devlet Nişanı ile ödüllendirildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova'ya, Türkiye ile İtalya arasında bilimsel iş birliğinin geliştirilmesi ve Covid-19 hastalığı konusundaki araştırmaları nedeniyle İtalya Devlet Nişanı verildi. Prof. Dr. Akova'ya, İtalya Devlet Nişanı'nı, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani verdi.

Prof. Dr. Akova, uluslararası ilişkilerin bilim insanları açısından çok önemli olduğunu da söyleyerek, "Takdir edilme duygusu hoş bir şey. Uluslararası ilişkiler bilim insanları açısından son derece önemli. Çünkü global bir dünyada yaşıyoruz. Bilimsel araştırmaları artık günümüzde tek başına yapabilmek mümkün değil. Uluslararası ilişkiler bu bağlamda son derece önemli. İtalya nezdinde verilmiş bir ödül. Gerisinde o ülkedeki araştırmacılarla yatan ilişkiler yatıyor. Ama aynı ilişkileri dünyanın değişik ülkelerindeki araştırmacılar arasında sürdürmek çok önemli. Akademik anlamda gelecek vaat eden genç meslektaşlarıma seslenmek istiyorum; Uluslararası ilişkiler Türkiye'nin dünyadaki bilim camiası içinde daha ileri düzeylerde yer alabilmesi bağlamında çok önemli ve hepimize düşen sorumluluk. Bu bağlamda kendi üzerime düşeni yerine getirebildiysem ne mutlu bana" dedi.