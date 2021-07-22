Prof. Ahmet Arslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Akademisyen Ahmet Arslan'ın hayatı ve biyografisi!

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Ahmet Arslan (d. 1944, Şanlıurfa), Türk felsefe profesörü. Ahmet Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak ediliyor. Bazı açık oturum programlarına da katılan Ahmet Arslan kimdir? Ahmet Arslan'ın kariyeri, hayatı ve biyografisi sizlerle...

AKADEMİSYEN AHMET ARSLAN KİMDİR?

Ahmet Arslan (d. 1944, Şanlıurfa), Türk felsefe profesörü.

Ahmet Arslan doğum tarihi : 1944

Ahmet Arslan kaç yaşında : 77 yaşında

Ahmet Arslan nereli : Şanlıurfa

Ahmet Arslan mesleği ne : Felsefe profesörü

Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü (1966) mezunu. Aynı bölümde doktora (1973) ve doçentlik (1978) çalışmalarını tamamladı. 1978'de Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünde doçent, 1987'de profesör oldu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü kurarak (o zamanki adı Sosyal Bilimler Fakültesi) 1998 yılına kadar bu bölümün başkanlığını üstlendi. Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olarak görev yaptı. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça bilmektedir. Osmanlı Kelam düşüncesi, Ortaçağ İslam Felsefesi ve İlkçağ Yunan felsefesi alanlarında kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli Batı dilleri ve Arapça'dan yaptığı çok sayıda çevirisi vardır.

Tanıl Bora, Ahmet Arslan'ın "bütün dinsel düşünüş tarihiyle ilgili muazzam bir külliyat" ürettiğini belirtmiş, Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünün de Arslan'ın düşünce dünyası doğrultusunda, "felsefeden İslam'a bakma" ilgisine sahip olduğunu ifade etmiş ve bunu Ankara İlahiyat Fakültesinin yaklaşımının tersi olarak nitelemiştir. Arslan'dan etkilenenler arasında öğrencisi Zerrin Kurtoğlu ve onun İslam Düşüncesinin Siyasal Ufku kitabı bulunmaktadır. Arslan, felsefi denemelerinde İslam'ın temel hak ve özgürlüklerle uyumlu bir okumasını yaparak hoşgörü konusunu işlemiş; dinî hukukun bile "insan elinden çıkma", "akılsal" olduğunu ifade edip din yorumunda çağdaşlaşma olanağı bulunduğunu savunmuştur.

İslam felsefesine ilişkin İslamî filozofların asıl işlevinin antik düşünceyi Batı'ya tekrar ulaştırmak olduğu ve İslam felsefesinin "evrensel felsefenin gelişmesinde önemli bir anı temsil etmediği", özgün görüşleri bulunmadığı yönündeki görüşü reddeder. Bu bağlamda T. J. de Boer gibi oryantalistlerin görüşüne katılmaz.

AHMET ARSLAN'IN ESERLERİ

Kemalpaşazade'nin Tehafüt Haşiyesi, 1987

Haşiye Ala Tehafüt Tahlili, 1987

İbn Haldun, 2002

Felsefeye Giriş, 2005

İslam Felsefesi Üzerine, 1999

İslam, Demokrasi ve Türkiye, 1999

İlkçağ Felsefe Tarihi, 1995

Metafizik (Aristoteles'den çev.), 1996

Erken İslam'da Mizah (Rosenthal'den çev.), 1997

F.A.Lange, Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi, İstanbul 1998

İdeal Devlet (Farabi'den çev.), 1997

İlimlerin Sayımı, 1999

Mutluluğun Kazanılması (Tahsilus-Seda), 1999

Felsefe Ders Kitabı, 2004

İslam Hümanizmi (Goodman'dan çev.), 2006.

İlkçağ Felsefe Tarihi 2, 2006

İlkçağ Felsefe Tarihi 3,Aristoteles, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007

İlkçağ Felsefe Tarihi 4, Hellenistik Dönem Felsefesi, Epikurosçular, Stoacılar, Septikler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2008

İlkçağ Felsefe Tarihi 5, Plotinos, Yeni Platoncular ve Erken Dönem Hristiyan Felsefesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010