Priene'de 2021 sezonu için arkeolojik çalışmalar tamamlandı

AYDIN (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin ve katkılarıyla, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından Aydın'ın Söke ilçesinde yürütülen Priene antik kentindeki (2021 yılı çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Priene Kazı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, bu yıl sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Anteli Yapı ve Nekropol Kilisesi'nde kazılar, Agora'da ise anastylosis şeklinde restorasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Prof. Dr. İ. Hakan Mert, "Bilhassa Nekropol Kilisesi'nde ele geçen bulgu ve buluntular, bu yapının kentteki ilk Hristiyan topluluk tarafından yaklaşık 1600 yıl önce yapılmış olması ihtimalini gösteriyor. Çalışmaları bu yıl için tamamladık. Elde ettiğimiz verileri düzenleyecek ve önümüzdeki yıl kaldığımız yerden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mert, Priene'de yürütülen kazı ve araştırmaların BUÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklendiği bilgisini de paylaştı.

(İHA)

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