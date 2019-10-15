Prestijli Booker edebiyat ödülü ilk kez iki yazara birden verildi

Prestijli Booker edebiyat ödülü ilk kez iki yazara birden verildi

Dünyanın önde gelen edebiyat ödüllerinden 'Booker Ödülü' ilk kez iki yazara birden verildi. Kurallara göre tek bir yazara verilen ödülü jüri bu kez 'The Testaments' ile Margaret Atwood ve 'Girl, Woman, Other' kitabıyla Bernardine Evaristo'ya ortaklaşa verdi.

15.10.2019 09:42
Prestijli Booker edebiyat ödülü ilk kez iki yazara birden verildi

Dünyanın önde gelen edebiyat ödüllerinden 'Booker Ödülü' ilk kez iki yazara birden verildi. Kurallara göre tek bir yazara verilen ödülü jüri bu kez 'The Testaments' ile Margaret Atwood ve 'Girl, Woman, Other' kitabıyla Bernardine Evaristo'ya ortaklaşa verdi.


Türkiye'den Elif Şafak'ın da aday gösterildiği ödülü kazanmış olan Atwood ve Evaristo favori olmalarına rağmen kazanmayı beklemediklerini ifade ettiler. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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