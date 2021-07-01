Prenses Diana'nın heykeli Londra'da açıldı

İngiltere'de Prenses Diana'nın heykeli oğulları Prens Harry ve Prens William tarafından açıldı.

İngiltere'de Prenses Diana'nın heykeli oğulları Prens Harry ve Prens William tarafından açıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Kensington Sarayı'ndaki Batık Bahçesi'nde Prenses Diana'nın heykeli 60'ncı doğum gününde oğulları Prens Harry ve Prens William tarafından açıldı. Heykelin açılışına Covid-19 tedbirleri nedeni ile kısıtlı katılım olurken, Prenses Diana'nın yakın aile üyeleri ve heykeli yapan heykeltraş Ian Rank-Broadley katıldı. Prens William ve Prens Harry yaptıkları açıklamada, "Bugün, annemizin 60'ıncı doğum gününde, onun sevgisi, gücü ve karakteri ile onu dünya çapında iyilik için bir güç haline getiren ve sayısız hayatı değiştiren nitelikleri hatırlıyoruz. Her gün, onun hala bizimle olmasını diliyoruz. Umudumuz bu heykelin sonsuza dek onun hayatının ve mirasının bir sembolü olarak görülmesidir" dedi.

Prensler ayrıca, "Olağanüstü çalışmaları için Ian Rank-Broadley, Pip Morrison ve ekibi ile bunun gerçekleşmesine yardımcı olan arkadaşlara, bağışçılara ve annemizin anısını yaşatan dünyanın dört bir yanındaki herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Dedeleri Edinburgh Dükü Prens Philip'in nisan ayındaki cenazesinden bu yana ilk kez birlikte bir etkinliğe katılan Prens Harry ve Prens William, heykeli 2017 yılında sipariş etmişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı