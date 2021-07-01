Prenses Diana'nın 60'ıncı doğum gününde Kensington Sarayı'nda heykelinin açılışı yapıldı
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Prenses Diana'nın 60'ıncı doğum gününde Kensington Sarayı'nda heykelinin açılışı yapıldı

Prenses Diana'nın 60'ıncı doğum gününde Kensington Sarayı'nda heykelinin açılışı yapıldı
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de Prenses Diana'nın 60. doğum gününde Kensington Sarayı'nda heykelinin açılış töreni yapıldı.

İngiltere'de Prenses Diana'nın 60. doğum gününde Kensington Sarayı'nda heykelinin açılış töreni yapıldı.

İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci adayı olan Cambridge Dükü Prens William ve kardeşi Sussex Dükü Prens Harry, annelerinin 60'ıncı doğum günü dolayısıyla Kensington Sarayı'nda yeniden tasarlanan Batık Bahçe'deki Diana heykelinin açılışını yaptı.

Heykelde, Prenses Diana sağında ve solunda iki çocukla tasvir edildi.

Böylelikle Prens William ve kardeşi Harry, dedeleri Edinburgh Dükü Prens Philip'in 17 Nisan'daki cenaze töreninden bu yana ilk kez bir araya geldi.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle az sayıda kişinin katıldığı törende, heykeltraş Ian Rank-Broadley ve bahçe tasarımcısı Pip Morrison da yer aldı.

2017'de heykelin yapılması için sipariş veren Prens William ve kardeşi Harry, yaptığı açıklamada, "Bugün, annemizin 60. doğum gününde, onun sevgisini, gücünü ve karakterini, onu dünya çapında iyilik için bir güç haline getiren ve sayısız hayatı değiştiren nitelikleri hatırlıyoruz. Her gün, onun hala bizimle olmasını diliyoruz ve umudumuz, bu heykelin sonsuza dek yaşamının ve mirasının bir sembolü olarak görülmesidir." ifadelerini kullandı.

Kensington Sarayı'ndaki Batık Bahçe'nin, Prenses Diana'nın burada yaşadığı dönemde en sevdiği yerlerden biri olduğu biliniyor.

"Willam ve Harry'nin heykelin açılışını birlikte yapmaları harika"

Töreni izlemeye gelenlerden Janet Morris, AA muhabirine heykelin açılış törenin düzenlendiği alanda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Heykelin İngiltere için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diana'nın 24 yıl önce erken ölümü çok üzücü. William ve Harry'nin Diana'nın anısına bugün burada bu güzel heykelin açılışını yapmaları harika." dedi.

Töreni izlemeye gelen 42 yaşındaki Tara da heykelinin açılışını televizyondan takip ettiklerini ve halkın yarın heykeli ziyaret edebileceğini söyledi.

Tara, "Heykel olağanüstü ve açılışında iki oğlunun birlikte olduğunu görmek çok hoş. Diana, halkın prensesiydi. Bence sadece bu ülkedeki insanların değil, dünyanın dört bir yanındaki insanların prensesiydi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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