Prens William, BBC'nin Diana röportajına ilişkin incelemeyi "memnuniyetle karşıladı"

Cambridge Dükü Willam, BBC'nin kendi içinde başlattığı, 1995'te yapılan ve büyük ses getiren röportaj Diana'nın nasıl ikna edildiğine yönelik inceleme için "doğru yönde atılmış bir adım" dedi.

Cambridge Dükü Willam, BBC'nin kendi içinde başlattığı, 1995'te yapılan ve büyük ses getiren röportaj Diana'nın nasıl ikna edildiğine yönelik soruşturma için "doğru yönde atılmış bir adım" dedi.

BBC, 1995'te Prenses Diana'nın Panorama programına röportaj vermeye nasıl ikna edildiğine yönelik "gerçekleri açığa çıkaracağına" söz verdi ve inceleme başlattığını duyurdu.

Prenses Diana'nın erkek kardeşi Earl Spencer, BBC muhabiri Martin Bashir'in sahte banka hesap cetvellerini kullanarak Diana'yı röportaja ikna ettiğini iddia etmişti.

Cambridge Dükü William ve Düşesi Kate'in yaşadığı Kensington Sarayı'ndan bunun üzerine yapılan açıklamada, Prens William'ın "incelemeyi memnuniyetle karşıladığı" belirtildi.

1997'de annesi Diana'yı bir trafik kazasında kaybeden Prens'in, inceleme için "Bağımsız inceleme, doğru yönde atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı:

"Panorama röportajına giden yol ve ardından BBC'nin o dönemde aldığı kararların arkasındaki gerçeklere ulaşmaya yardımcı olacaktır."

BBC'nin açıklaması Çarşamba günü geldi. İngiltere'nin en deneyimli emekli hakimlerinden, eski Yüksek Mahkeme hakimi Lord Dyson'un incelemeyi yöneteceği duyuruldu.

BBC Genel Direktörü Tim Davide de "BBC, bu olaylarla ilgili gerçeğe ulaşmaya kararlıdır. Bu sebeple bağımsız bir inceleme başlattık. Lord Dyson yüksek rütbeli ve son derece saygı duyulan bir isim olarak eksiksiz bir sürece liderlik edecek." açıklaması yaptı.

Earl Spencer, kasım ayı başında "Röportajı alabilmek için apaçık sahtekarlık yapıldığını" söyleyerek bağımsız bir inceleme yapılması çağrısında bulunmuştu.

Daily Mail gazetesinin haberine göre Tim Davie'ye bir mektup yazan Spencer, röportajı yapan Martin Bashir'i kız kardeşiyle tanıştırmasının gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Bashir, üretilmiş sahte banka hesap dökümleriyle, güvenlik güçleri tarafından para ödenen iki saray görevlisinin kız kardeşim hakkında bilgi topladığına yönelik yanlış bilgi verdi. Eğer bu hesap dökümlerini görmeseydim, onu kardeşimle tanıştırmazdım."

Daily Mail'e verdiği bir başka röportajda da Spencer, daha önceki görüşmelerinde de Bashir'in kraliyet ailesinden üst düzey isimlere ait sahte bilgiler ve belgeler kullanarak kendisine yaklaştığına, bu şekilde Diana'ya ulaşmak için güvenini kazandığını söylüyor.

Bu iddialar arasında Diana'nın özel yazışmalarına erişildiği, aracının takip edildiği ve telefonlarının dinlendiği var.

57 yaşındaki Bashir, şu an BBC'nin din haberleri editörü olarak çalışıyor. Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren ve iyileşme sürecinde olan Bashir'in, Spencer'ın suçlamalarına yanıt veremeyecek durumda olduğu belirtildi.

İncelemede nelere odaklanılacak?

1. Panorama programında 1995'te yapılan röportaj için BBC ve Bashir hangi adımları takip etti? Bu aşamada Earl Spencer'ın sahte belge iddiaları incelenecek.

2. Bu adımlar dönemin BBC editoryal standartlarına uyuyor muydu?

3. BBC'nin ve Bashir'in o dönem yaptıkları Diana'nın röportaj talebini kabul etmesinde ne kadar etkili oldu?

4. Ortaya çıkacak kanıtlar ışığında, BBC'nin o dönem bu belgelerin ne kadarından haberdardı?

5. BBC, röportaja giden süreçteki koşulları ne kadar etkili şekilde inceledi?

Bu koşullar incelemeyi yürütecek Lord Dyson tarafından belirlendi ve BBC tarafından da kabul edildi.

BBC, incelemenin hemen başlayacağını ve konuyla ilgili ellerinde olan tüm bilgi ve belgelerin paylaşılacağını açıkladı.

Geçen hafta BBC, Diana'nın kendilerine yazdığı bir notu bulduklarını ve incelemeyi yapacak ekibe verildiğini açıkladı. Buna göre notta Prenses Diana, röportajın yapılma şeklinden memnun olduğunu belirtiyor.

Lord Dyson, 2016'da görevinden emekli olmadan önce Yüksek Mahkeme'de çalışıyordu.

25 yıl önce yayımlanan Panorama röportajını yaklaşık 23 milyon kişi izlemişti.

Yayımlandığında çok ses getiren röportajda Diana, meşhur "Evliliğimizde üç kişi vardı" sözlerini söylemişti. Bu ifadeleri kullanırken Galler Prensi Charles'ın Camilla Parker-Bowles ile olan ilişkisinden bahsediyordu.

O dönem ayrı yaşayan Galler Prensi Charles ve Diana, röportajdan sonra boşanmıştı. Prenses Diana, 21 Ağustos 1997'de Paris'teki bir trafik kazasında hayatını kaybetti.